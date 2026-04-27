Von Bluetti haben wir eben erst die Powerstation Elite 300 mit 3 kWh Kapazität vorgestellt. Wer noch mehr Leistung benötigt, findet bei Bluetti mit der Elite 400 jetzt ein noch größeres Modell. Das neue Topmodell unter den portablen Powerstations des Herstellers speichert bis zu 3.840 Wattstunden und lässt sich zum Preis von 1.747 Euro vorbestellen.

Für den zusätzlichen Einführungsrabatt von rund 150 Euro muss man an der Kasse den Aktionscode EL400PR8 eingeben. Die Auslieferung der Bluetti Elite 400 soll ab Mai erfolgen.

Laut Hersteller kann die neue Powerstation angeschlossene Geräte mit einer Dauerleistung von 2.600 Watt versorgen. Bei Lastspitzen steckt die Elite 400 auch kurzzeitig bis zu 3.900 Watt weg. Insgesamt lassen sich bis zu sieben Verbraucher mit dem portablen Akku verbinden. Neben zwei Schuko-Steckdosen stehen jeweils zwei Anschlüsse für USB-C und USB-A sowie eine Autosteckdose mit maximal 120 Watt zur Verfügung. Über USB-C können maximal 100 Watt abgegeben werden.

Die Powerstation lässt sich wahlweise über die Steckdose, die Autosteckdose oder Solarstrom laden. Für eine komfortable Statusabfrage oder Konfiguration kann die App des Herstellers über Bluetooth oder WLAN verbunden werden.

Die Bluetti Elite 400 ist mit LiFePO4-Akkus ausgestattet, die laut Hersteller auch nach 3.000 Ladezyklen noch eine Kapazität von bis zu 80 Prozent erreichen. Mit ihren insgesamt 3.840 Wh bringt die Powerstation allerdings auch ein beträchtliches Gewicht auf die Waage. Damit sich die 39 Kilogramm vernünftig transportieren lassen, ist das Gerät mit Transportrollen und einem ausziehbaren Handgriff ausgestattet.

FridgePower soll Haushaltsgeräte bei Stromausfällen sichern

Auf Kickstarter klopft Bluetti derzeit das Interesse an einem vorrangig für Kühlschränke konzipierten Akku ab. Der Bluetti FridgePower wird dort ab 819 Dollar zur Vorbestellung angeboten und soll auch in einer Version für den europäischen Markt erscheinen. Das Finanzierungsziel ist jetzt schon deutlich überschritten

Der Akku verfügt über eine Kapazität von 2.016 Wh. Insgesamt kann man bis zu vier davon zusammenschalten, um Hausgeräte gegen Stromausfälle abzusichern. Die flache Bauweise soll dafür sorgen, dass sich der FridgePower besser in der Küche oder im Vorratsraum unterbringen lässt.