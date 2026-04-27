MacBook Neo: Apple zeigt Making-of des Launch-Videos

Zur Vorstellung des neuen MacBook Neo hat Apple Anfang März ein auffälliges Werbevideo veröffentlicht. In einem jetzt veröffentlichten Blick hinter die Kulissen zeigt das Unternehmen, wie ein großer Teil der Sequenzen entstanden ist.

Ein Luftkissen für den weichen Trackpad-Effekt im Video

Statt ausschließlich auf Computeranimationen zu setzen, kombinierten die Kreativteams reale Aufbauten mit digitaler Nachbearbeitung.

Das Video betont einen analogen Ansatz und macht deutlich, dass viele Effekte von Hand umgesetzt wurden. So kamen unter anderem nachgebaute Eingabeflächen, LED-Lichtstreifen und kleine Konfetti-Kanonen zum Einsatz.

Einzelne Szenen wurden als Stop-Motion-Sequenzen aufgenommen. Diese Technik erzeugt Bewegung durch das Aneinanderreihen vieler Einzelbilder. Ergänzt wurden die Aufnahmen später durch 3D-Modelle und digitale Effekte, die das Material verfeinern, ohne den realen Ursprung zu überdecken.

Handarbeit trifft auf digitale Nachbearbeitung

Apple setzt hier einmal mehr auf eine Kombination aus handgefertigten Elementen und moderner Postproduktion. Dieser Ansatz sorgt dafür, dass der Clip trotz aufwendiger Effekte greifbar bleibt. In der Praxis bedeutet das, dass Apples Filmemacher reale Objekte filmen und erst anschließend digital erweitern oder anpassen. Auf diese Weise lassen sich visuelle Ideen umsetzen, ohne vollständig auf künstlich erzeugte Szenen zurückzugreifen.

Ein ähnliches Konzept hatte Apple bereits bei der Umbenennung seines Videostreaming-Dienstes von Apple TV+ hin zum schlichten Apple TV genutzt. Damals verzichtete das Unternehmen weitgehend auf klassisches 3D-Rendering und setzte stattdessen auf ein physisch aufgebautes Apple-Logo, das mit Lichtinstallationen inszeniert und anschließend filmisch verarbeitet wurde.

Das Neo geht weg wie geschnitten Brot

Der Preis des MacBook Neo und die Nachfrage nach Apples günstigstem Laptop haben sich überraschend positiv entwickelt. Laut Apples (noch-)CEO Tim Cook verlief die erste Verkaufswoche besonders erfolgreich, vor allem bei neuen Mac-Nutzern.

Eine signifikante Rolle dürfte dabei auch der Preis spielen. Das Modell in Indigo mit 256 GB Speicher wird in Deutschland regulär für 699 Euro angeboten, ist aktuell jedoch mit Preisnachlässsen von bis zu 110 Euro für nur noch 589 Euro erhältlich.