P3 Pro und T1 Pro: Laifen senkt Preise der Unibody-Rasierer

Laifen ist vielen Nutzern vor allem durch seine elektrischen Zahnbürsten bekannt, die über eine durchdachte App-Abindung verfügen und mit ihrer reduzierten Gestaltung auffallen. Der Hersteller greift dabei bewusst eine Formensprache auf, die an Apples Produkte erinnert und setzt auch in seinen Marketing-Materialen auf Apples Hardware.

Links der schlanke T1 Pro, rechts der bauchige P3 Pro

Die gestalterische Linie der elektrischen Zahnbürsten wurde auch bei den im vergangenen Herbst vorgestellten Rasierern Laifens fortgeführt, die ohne zusätzliche App-Anbindung auskommen und sich ausschließlich auf ihre Kernfunktion konzentrieren.

Laifen P3 Pro und T1 Pro: Unsere Eindrücke der neuen Elektrorasierer

Die grauen Elektrorasierer P3 Pro und T1 Pro von Laifen sind aktuell erstmals günstiger erhältlich. Nachdem die Geräte im vergangenen Herbst zum regulären Preis eingeführt wurden, sinken nun die Preise einzelner Varianten. Das graue Modell des P3 Pro wird derzeit für rund 153 Euro angeboten statt der ursprünglichen 199 Euro. Auch der kompaktere T1 Pro ist reduziert und liegt aktuell bei etwa 127 Euro gegenüber zuvor 149 Euro.

Wie bei Apple: Die Geräte kommen Unibody-Gehäuse aus Aluminium

Seit Verkaufsstart alle zwei Tage im Einsatz

Im vergangenen Herbst hatten wir den P3 Pro erstmals ausprobiert und sind (selbst überrascht) direkt von der Nass- zur Trockenrasur konvertiert. Nach rund 20 Jahren regelmäßiger Nassrasur fiel der Umstieg zunächst ungewohnt aus. Im Alltag hat sich das Gerät jedoch schnell etabliert. Seit der Vorstellung greifen wir im Abstand von ein bis zwei Tagen zum P3 Pro und verzichten seitdem vollständig auf klassische Nassrasierer. Der Hauptgrund: Hautreizungen, wie sie zuvor gelegentlich aufgetreten sind, sind dabei bislang ausgeblieben.

Mit zunehmender Nutzungsdauer zeigt sich inzwischen jedoch, dass die Schneidleistung langsam nachlässt. Laut Hersteller sollen die Klingen etwa ein Jahr lang genutzt werden können.

Ein erster Blick auf die verfügbaren Ersatzklingen zeigt, dass beim Austausch nicht nur die Schneideelemente ersetzt werden. Auch ein Teil des Aluminiumrahmens ist fest mit den Klingen verbunden. Dadurch liegt der Preis für ein Ersatzset beim P3 Pro aktuell bei rund 44 Euro, was vergleichsweise preisintensiv ist.

Der kleinere T1 Pro bleibt weiterhin auf Detailarbeiten ausgelegt und richtet sich eher an Nutzer, die Konturen pflegen oder bereits vorhandene Bartformen nacharbeiten möchten.

Die aktuellen Preisnachlässe machen die beiden USB-C-Rasierer zugänglicher, den P3 Pro können wir aus eigener Erfahrung wärmstens empfehlen, mit dem T1 Pro haben wir noch zu wenig Praxis.