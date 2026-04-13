MacBook mit Feile bearbeitet: Designer glättet Gehäusekanten selbst

Der Blogeintrag „On filing the corners off my MacBooks“ des Produktdesigners Kent Walters sorgt derzeit für Diskussionen und hochgezogene Augenbrauen in der Apple-Community. Walters, der beim Softwareunternehmen Retool in San Francisco arbeitet, beschreibt darin einen ungewöhnlichen Eingriff an seinem Arbeitsgerät.

Nachbearbeitet: Weil die MacBook-Kanten zu sehr gedrückt haben

„Don’t be scared. Fuck around a bit.“

Er hat die „scharfen“ Kanten seines MacBooks eigenhändig mit Werkzeug bearbeitet, um die Nutzung angenehmer zu gestalten.

Ausgangspunkt ist das Unibody-Aluminiumgehäuse aktueller MacBooks. Dieses wird (mit Ausnahme des MacBook Neo) bekanntlich aus einem Stück gefertigt und erlaubt sehr präzise, kantige Formen. Laut Walters führt genau diese Gestaltung im Alltag zu Problemen. Insbesondere die Unterkante des Geräts empfand er als unangenehm für seine Handgelenke. Warum also nicht das MacBook an die eigenen Bedürfnisse anpassen, die benötigten Werkzeuge hatte Walters bereits zur Hand.

Schrittweise Bearbeitung mit Schleifpapier

Für die Umsetzung nutzte der Gestalter eine Feile sowie Schleifpapier mit unterschiedlichen Körnungen. Vor dem Eingriff schützte er sensible Bereiche wie Lautsprecher und Tastatur mit Klebeband, um sie vor Metallstaub zu bewahren. Das Gerät wurde anschließend fixiert und die Kanten in mehreren Durchgängen vorsichtig abgetragen.

Immerhin: Der Verantwortliche ist mit dem Ergebnis zufrieden

Nach der groben Bearbeitung folgte die Nacharbeit mit feinerem Schleifpapier, um eine gleichmäßigere Oberfläche zu erzielen. Walters beschreibt, dass er bewusst langsam vorging, um nicht zu viel Material zu entfernen. Die Sorge, das Gehäuse zu beschädigen, sei unbegründet gewesen.

Der Eingriff bleibt jedoch mit Risiken verbunden. Neben möglichen Schäden am Gehäuse dürfte auch die Garantie erlöschen. Zudem besteht die Gefahr, dass feine Metallpartikel ins Innere des Geräts gelangen.

Das Ergebnis könnt ihr auf den hier veröffentlichen Fotos selbst in Augenschein nehmen. Für uns wäre das nichts, dennoch gilt am Ende natürlich, dass jeder mit seinen Geräten so umgehen kann, wie er (oder sie) es für richtig hält. Wenn Walters damit eine für sich passende Lösung gefunden hat, dann freuen wir uns mit ihm, dass die Handgelenke fortan nicht mehr schmerzen.