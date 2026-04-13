Eingriff aus ergonomischen Gründen
MacBook mit Feile bearbeitet: Designer glättet Gehäusekanten selbst
Der Blogeintrag „On filing the corners off my MacBooks“ des Produktdesigners Kent Walters sorgt derzeit für Diskussionen und hochgezogene Augenbrauen in der Apple-Community. Walters, der beim Softwareunternehmen Retool in San Francisco arbeitet, beschreibt darin einen ungewöhnlichen Eingriff an seinem Arbeitsgerät.
Nachbearbeitet: Weil die MacBook-Kanten zu sehr gedrückt haben
„Don’t be scared. Fuck around a bit.“
Er hat die „scharfen“ Kanten seines MacBooks eigenhändig mit Werkzeug bearbeitet, um die Nutzung angenehmer zu gestalten.
Ausgangspunkt ist das Unibody-Aluminiumgehäuse aktueller MacBooks. Dieses wird (mit Ausnahme des MacBook Neo) bekanntlich aus einem Stück gefertigt und erlaubt sehr präzise, kantige Formen. Laut Walters führt genau diese Gestaltung im Alltag zu Problemen. Insbesondere die Unterkante des Geräts empfand er als unangenehm für seine Handgelenke. Warum also nicht das MacBook an die eigenen Bedürfnisse anpassen, die benötigten Werkzeuge hatte Walters bereits zur Hand.
Schrittweise Bearbeitung mit Schleifpapier
Für die Umsetzung nutzte der Gestalter eine Feile sowie Schleifpapier mit unterschiedlichen Körnungen. Vor dem Eingriff schützte er sensible Bereiche wie Lautsprecher und Tastatur mit Klebeband, um sie vor Metallstaub zu bewahren. Das Gerät wurde anschließend fixiert und die Kanten in mehreren Durchgängen vorsichtig abgetragen.
Immerhin: Der Verantwortliche ist mit dem Ergebnis zufrieden
Nach der groben Bearbeitung folgte die Nacharbeit mit feinerem Schleifpapier, um eine gleichmäßigere Oberfläche zu erzielen. Walters beschreibt, dass er bewusst langsam vorging, um nicht zu viel Material zu entfernen. Die Sorge, das Gehäuse zu beschädigen, sei unbegründet gewesen.
Der Eingriff bleibt jedoch mit Risiken verbunden. Neben möglichen Schäden am Gehäuse dürfte auch die Garantie erlöschen. Zudem besteht die Gefahr, dass feine Metallpartikel ins Innere des Geräts gelangen.
Das Ergebnis könnt ihr auf den hier veröffentlichen Fotos selbst in Augenschein nehmen. Für uns wäre das nichts, dennoch gilt am Ende natürlich, dass jeder mit seinen Geräten so umgehen kann, wie er (oder sie) es für richtig hält. Wenn Walters damit eine für sich passende Lösung gefunden hat, dann freuen wir uns mit ihm, dass die Handgelenke fortan nicht mehr schmerzen.
Der Typ hat nen Knall. Mich haben die Kanten noch nie gestört, und seine hingebastelte Lösung sieht doch schlimm aus.
Krass! Gar nicht mal so gut!
;-)Stimmt
+1
Mein erster Gedanke
Sieht zwar grob aus aber kanns nachvollziehen. Die vordere Kannte ist in der Tat sehr unangenehm und lästig.
Amen
Stimmt, vor allem an den Unteramen.
Der scheint aber noch nicht oft eine Feile in der Hand gehabt zu haben, bevor er das Gerät verunstaltet hat.
Naja, jeder wie er mag …
Auch wenn ich nicht so weit gehen würde, kann ich den Eingriff durchaus nachvollziehen. Ich habe auch regelmäßig Abdrücke an den Unterarmen nach längerem Tippen und dachte mir auch schon, dass das mit Ergonomie wenig zu tun hat.
Ich könnte weinen wenn ich das sehe…
Ich habe es gerade getan, hat aber nichts gebracht.
Finde ich so doof nicht
Ein ganz, ganz klitzekleines bisschen hab ich das auch schon gemacht
Das da oben im Artikelbild sieht schon extrem aus
Das habe ich vor vielen Jahren bereits bei meinem MacBook Pro von 2014 gemacht.
Diese kleinen fiesen, spitzen Ecken an der Stelle, wo der Finger zum Öffnen eingreifen soll, haben mich wahnsinnig gemacht.
Leider bei meinem aktuellen MacBook Pro ist das auch immer noch so, aber da läuft die Garantie noch, weswegen die Feile hier noch warten muss.
Die einen feilen sich abends vor dem Fernseher ihre Nägel, die anderen ihre MacBooks.
„Designer“
Was ein Depp!
Hä mache ich tatsächlich immer bzw schreibe auch meinen Namen auf das MacBook mit der dremel und graviere es
Hahahaha
Raffe jetzt erst, dass der Designer ist
Form follows function Par excellence!
Seinen Eingriff kann ich auf Grund seiner Argumentation nachvollziehen, die Kommentare hier teilweise nicht!
Warum nicht?
Dafür sorgt mein Milanaise Band der Ultra schon von alleine. Die Kante meines MBP sieht links aus wie sonst was.
Wäre mit einem dünnen Filzstreifen aufkleben vielleicht auch gegangen.
Habe Klabusterbeeren aufgeklebt! Stinkt zwar, ist aber angenehm!
Unglaublich diese Menschen heutzutage. Alles nur ….. wegsp….
Es gab früher mal iPhones mit abgerundetem Rand. Die lagen viel angenehmer in der Hand als die jetzt so Kantigen. Die Autos wurden runder, die Handys eckiger (müssen leider nicht windschlüpfrig sein).
Aber interessant, wo Apple doch sonst überall auf abgerundete Ecken steht.
Respekt!
MacBook komplett zerlegt, 3D-gescannt, im CAD individuelle Anpassungen vorgenommen, und dann auf einer CNC-Fräse rausgehauen.
Ich finde das gut so. Sollte Apple mal übernehmen. Gerne auch wieder die iPhones was weniger kantig gestalten.