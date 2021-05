MacBook-Akkupflege: AlDente jetzt auch mit Pro-Funktionen erhältlich

Auf die Mac-App AlDente haben wir schon mehrfach aufmerksam gemacht. So bietet die Anwendung über die von Apple standardmäßig in macOS integrierte Batteriezustandsverwaltung hinaus gehende Funktionen, um die Lebenszeit von MacBook-Akkus zu verlängern. Ergänzend zur kostenlosen Standardversion der App lässt bieten die Entwickler jetzt auch eine Pro-Variante mit erweitertem Leistungsumfang an.

AlDente Pro ist entweder zum Jahrespreis von 11,30 Euro oder als für 23,80 Euro angebotene Dauerlizenz erhältlich und bietet nicht nur optisch ein runderes Bild, sondern hält auch eine stattliche Zahl von Zusatzfunktionen bereit.

Kostenlos erlaubt es AlDente bislang nur, den Ladevorgang bei MacBook-Akkus nach oben zu begrenzen und stellt zudem die Möglichkeit breit, die Geräte auch bei verbundenem Stromkabel über Akku zu betreiben, um beispielsweise den Akku wieder ein Stück weit zu entladen.

Im Zusammenhang mit der Pro-Variante kommen nun zusätzliche Optionen zur Schonung der integrierten Batterie hinzu. Beispielsweise sorgt der sogenannte „Sailing Mode“ für eine Akku-schonendere Nutzung im Alltag. führt. So wird der Akku wenn die Ladung abfällt nicht immer sofort wieder auf das Ladelimit geladen, sondern der Benutzer kann das automatische Verhalten mithilfe von prozentualen Vorgaben flexibler gestalten. Im Detail erklären die Entwickler die Funktion hier.

Eine Funktion zur Temperaturkontrolle sorgt bei AlDente Pro dafür, dass der Akku nicht unnötig überhitzt und stoppt den Ladevorgang, wenn eine bestimmte Temperaturschwelle überschritten wird. Weitere Pro-Funktionen beinhalten die Möglichkeit, den Akku vor einem Außeneinsatz über „Top up“ maximal zu füllen und erlauben eine manuelle Kalibrierung der Ladestandsanzeige – diese Funktion soll sich künftig auch automatisiert planen lassen.

Mit angepassten Symbol-Varianten zeigt AlDente Pro den aktuellen Ladestatus direkt in der Menüleiste an. Die App kann mit einer Lizenz auf bis zu drei persönlichen Macs verwendet werden.