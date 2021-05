Micky-Maus-Edition der Echo Wall Clock startet in Deutschland

Die vor zwei Jahren in den USA in den Handel gekommene Disney-Edition der Echo Wall Clock ist jetzt auch in Deutschland erhältlich. Amazon bietet die Wanduhr mit Mickey-Maus-Motiv jetzt zum Kaufpreis von 49,99 Euro zur Bestellung an.

Wichtig ist vorab die Information, dass die Echo Wall Clock nicht als eigenständiges Alexa-Gerät funktioniert, sondern als Anzeige-Erweiterung für ein vorhandenes Echo-Gerät gedacht ist. Kompatibel sind damit die Varianten Echo, Echo Dot, Echo Flex, Echo Input, Echo Plus, Echo Show, Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10, Echo Spot und Echo Studio.

Das vorhandene Echo-Gerät wird über Bluetooth mit der Wanduhr verbunden und diese kann mithilfe ihrer 60 in die Sekundenmarken integrierten LEDs dann als komfortable Timeranzeige dienen. Die Zeitanzeige erfolgt auf der im Durchmesser 25 Zentimeter großen Uhr über die kreisenden Arme von Micky, ähnlich wir wir es von den von Apple angebotenen Disney-Zifferblättern für die Apple Watch kennen.

Die Standardversion der Echo Wall Clock ist mit schwarzem Zifferblatt schon längere Zeit zum Kaufpreis von 29,99 Euro in Deutschland erhältlich.