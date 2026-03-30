Satechi bietet sein im vergangenen Jahr vorgestelltes 145 Watt Reiseladegerät mittlerweile auch in verschiedenen Varianten in Deutschland auch an. Der Vertrieb läuft über Amazon. In der Standardausführung ist das Netzteil dort derzeit mit Preisnachlass für 99,98 Euro erhältlich. Für rund 20 Euro Aufpreis werden zwei weitere Varianten angeboten, bei denen entweder ein gerades oder mit einem Winkelstecker versehenes USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten ist.

Mit dem Ladegerät will Satechi die Vorzüge eines leistungsfähigen USB-C-Adapters mit einer komfortablen Lösung für Vielreisende kombinieren. Der Hersteller greift dafür das Duckhead-Konzept von Apple auf. Die beiliegenden Steckeraufsätze erinnern optisch an einen Entenkopf und lassen sich einfach und sicher wechseln.

Alternative zum nicht mehr erhältlichen Apple-Set

Apple selbst hat auf dieser Basis über Jahre hinweg ein aus fünf Steckern bestehendes „World Travel Adapter Kit“ angeboten, das mit den lange Zeit mit Apple-Geräten ausgelieferten Duckhead-Ladegeräten kompatible Set mittlerweile jedoch aus dem Programm genommen.

Das Reiseladegerät von Satechi ist mit Abmessungen von 9,6 × 7,6 × 3,1 Zentimetern nur unwesentlich größer als das für 119 Euro erhältliche 140-Watt-Original-Netzteil von Apple, zeigt sich jedoch deutlich flexibler. Insgesamt stehen hier vier Anschlüsse für USB-C zur Verfügung, von denen zwei bis zu 140 Watt und zwei weitere bis zu 45 Watt Ladeleistung liefern können. Beim Anschluss mehrerer Geräte wird die Gesamtleistung von 145 Watt entsprechend aufgeteilt.

Neben dem Standardstecker für EU-Steckdosen sind drei weitere Adapter im Lieferumfang enthalten, mit denen sich das Gerät in den USA, Australien oder Großbritannien verwenden lässt.

Haribo-Alternative zum Aktionspreis

Satechi versteht sich als Premiummarke im Bereich des Apple-Zubehörs und bietet seine Produkte zu entsprechenden Preisen an. Wer auf der Suche nach einer günstigen Alternative ist und mit 100 Watt Gesamtleistung auskommt, kann einen Blick auf den USB-C-Reiseadapter von Topadre werfen. Hier bezahlt man mit vergleichbaren Steckadaptern nur 37,99 Euro. Die Haribo-Variante des Zubehörs ist aktuell sogar auf 33,99 Euro im Preis reduziert.