MacBook-Akku-Pflege: Energiza konkurriert mit AlDente

Ergänzend hat Energiza sowohl in der kostenlosen als auch in der Pro-Version eine Anzeige mit ausführliche Informationen zum verbauten Akku im Gepäck, macht wenn gewünscht mithilfe von Push-Mitteilungen auf seine automatisierten Aktionen aufmerksam und lässt sich auch mit Blick auf das App-Symbol in der Menüleiste umfassend konfigurieren.

Energiza übergeht hier die Automatismen Apples und erlaubt es dem Nutzer in der Pro-Version zudem, eigene Ladebereiche zu definieren. Darüber hinaus lässt sich der Akku wenn nötig jederzeit per Mausklick auf 80 Prozent oder 100 Prozent aufladen, sowie umgekehrt zur Akku-Pflege auch mal bis auf 20 Prozent oder gar komplett entladen.

Energiza will sich um die Batteriegesundheit von MacBooks kümmern und damit verbunden über die bereits standardmäßig mit macOS verfügbaren Funktionen diesbezüglich hinaus gehen. Das von Apple integrierte „ optimierte Laden “ hat unter anderem dann seine Schwächen, wenn man das MacBook die meiste Zeit am Ladegerät hat und nur unregelmäßig auf Akku arbeitet.

Energiza Pro ist eine noch im Beta-Stadium steckende App aus der deutschen Entwicklerschmiede appgineers.de und richtet sich besonders an MacBook-Besitzer, deren Notebook häufig für längere Zeit am Ladegerät hängt. Konkret handelt es sich hier um eine erweiterte Version der im Mac App Store erhältlichen App Energiza , die sich derzeit noch kostenlos nutzen lässt.

Insert

You are going to send email to