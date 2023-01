„Hue-Schwester“ WiZ stellt neue smarte Außenlichter vor

Die Signify-Tochter WiZ will wie oben bereits angesprochen in der Zukunft ausschließlich mit Matter kompatible Produkte anbieten. Aktuell lässt sich über den Daumen sagen, dass alle WiZ-Produkte, die nach dem 2. Quartal 2021 produziert wurden, mit dem neuen Standard kompatibel sind. Zubehör wie Schalter, Bewegungsmelder oder die WiZmote-Fernbedienung sind hiervon allerdings ausgenommen.

Die fehlende HomeKit-Kompatibilität wird zumindest ein Stück weit dadurch ausgeglichen, dass WiZ bei seinen aktuellen Produkten konsequent auf Matter setzt, sich diese in Zukunft also auch auf diesem Weg in HomeKit integrieren lassen. Zudem steht für die Verwaltung und iPhone-Steuerung die App WiZ Connected im App Store bereit.

Neben Philips Hue hat der Beleuchtungskonzern Signify auch die Smarthome-Marke WiZ im Programm. Wenn man so will, kann man Philips Hue hier als Premium-Marke bezeichnen, während WiZ zu günstigeren Preisen die einfacheren Ansprüche bedient, allerdings auch nicht für Apple Home zertifiziert ist.

