Neuer Mac Pro wird wohl nur sehr begrenzt erweiterbar sein

Der Mac Pro ist nunmehr der einzige Apple-Rechner, der nicht auf Apple-Prozessoren setzt, sondern weiterhin ausschließlich auf Intel-Basis erhältlich ist. Eigentlich wollte Apple die Umstellung seiner kompletten Rechnerschiene bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen haben, bislang haben wir aber noch nicht einmal grob eine Ahnung, wann mit dem hierfür benötigten neuen Modell des Mac Pro zu rechnen ist.

That will leave storage as the main user-upgradeable component in the new Mac Pro, which will have the same design as the current, Intel model. The big difference between a Mac Pro and a Mac Studio — in addition to M1 Ultra to M2 Ultra — should be performance from more cooling.

— Mark Gurman (@markgurman) January 26, 2023