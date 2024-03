MacBook Air M3 aufgeschraubt: Apple hält sich ans Design des Vorgängers

Die Videos von ifixit sind eine Wonne. Die Reparaturspezialisten präsentieren eine sachliche und kompetente Auseinandersetzung mit dem Objekt, anstelle von hektischen Fuchteleien und Geschrei. Ganz neu hat ifixit nun einen Blick ins Innere der neuen MacBook-Air-Modelle geworfen.

Überraschungen bleiben beim Blick unter den Bodendeckel der neuen Geräte aus. Apple hat bei den neuen M3-Modellen weitgehend das bereits von den Vorgängern bekannte Gerätedesign übernommen und nur kleinere Details überarbeitet.

Wieder zwei Module mit je 128 GB

Bemerkenswert ist in jedem Fall, dass das MacBook Air M3 in der Ausstattung mit 256 GB auf zwei Speichermodule mit jeweils 128 GB setzt, und nicht wie der Vorgänger nur einen Chip mit 256 GB verbaut hat. Ihr erinnert euch an die Diskussionen um das M2-Modell im vergangenen Jahr? Hier war schon beim MacBook Pro mit 13 Zoll Bildschirmgröße ein einzelnes Modul mit 256 GB verbaut, was den Speicherzugriff verlangsamt hat.

Ob es in der Folge tatsächlich zu spürbaren Einbußen bei der alltäglichen Verwendung gekommen ist, sei dahingestellt. Apple dies jedenfalls bestritten und angemerkt, dass zwar Benchmark-Messungen einen Unterschied zwischen der Ausstattung mit einem 256-GB-Modul und zwei 128-GB-Modulen zeigen können, die Leistung der M2-Modelle bei Aktivitäten im Alltag sogar noch höher liege.

Dennoch scheint man bei Apple intern zu dem Ergebnis gekommen sein, dass die Verwendung von zwei parallel geschalteten Modulen sinnvoller ist. Die höheren Geschwindigkeiten im Zugriff lassen sich dabei so erklären, dass beide Module parallel angesprochen werden können – für die Geschwindigkeitsoptimierung eingesetzte RAID-Speichersysteme funktionieren ja teils nach einem vergleichbaren Prinzip.

Netzteil-Auswahl beim Kauf beachten

Das neue MacBook Air ist seit vergangener Woche im Handel. Wir schon gesagt, solltet ihr euch vor dem Kauf überlegen, ob ihr lieber ein kleineres und flexibler verwendbares oder ein leistungsfähigeres Netzteil wollt – der Preis ist in beiden Varianten gleich. Zudem gibt es für manche Varianten der neuen Notebooks bei den Apple-Vertriebspartnern bereits erste Rabatte. Bei Amazon etwa kann man hier und da schon rund 50 Euro sparen.