Apple Vision Pro: Deutsch zählt zu den nächsten unterstützten Sprachen

Die seit Februar in den USA erhältliche Apple Vision Pro könnte schon bald auch nach Deutschland kommen. Zumindest liegen Hinweise vor, dass Deutschland zu den ersten Ländern gehört, in denen die Videobrille nach ihrem Start im Heimatland von Apple ebenfalls erhältlich sein wird.

Ausschlaggebend für diese Annahme ist eine Änderung in den Tiefen von visionOS, dem Betriebssystem für die Vision Pro. Offenbar wurde hier die Unterstützung der in visionOS integrierten virtuellen Tastatur für die Apple-Brille um zwölf weitere Sprachvarianten vorbereitet.

Dem amerikanischen Apple-Blog MacRumors zufolge wird die Tastatur der Vision Pro in Kürze auch die Spracheinstellungen für Kantonesisch, Chinesisch, Englisch (für Australien, Kanada, Japan, Singapur und Großbritannien), Französisch (für Frankreich und Kanada), Koreanisch, Japanisch und Deutsch unterstützen.

Das muss natürlich nicht zwingend heißen, dass die Apple Vision Pro tatsächlich auch bald schon in Deutschland sowie Australien, Kanada, China, Frankreich, Japan, Singapur, Südkorea und Großbritannien sein wird, legt diese Vermutung aber zumindest nahe.

Weitere Vision-Pro-Länder bis Juni?

Apple hat bereits nach dem Start der Vision Pro in den USA angekündigt, dass die Datenbrille noch in diesem Jahr auch in weiteren Ländern erhältlich sein soll. Während wir diese Aussage zunächst Apple-typisch so interpretiert haben, dass hier bis zum Herbst erstmal nicht viel passiert, scheint mittlerweile ein Verkaufsstart in weiteren Ländern oder zumindest dessen Ankündigung bis spätestens Juni durchaus realistisch.

Anfang Juni findet traditionell Apples Entwicklerkonferenz WWDC statt und Apple hätte hier direkt die Möglichkeit, die Betreuung von Entwicklern in den neuen Vision-Pro-Ländern aktiv anzugehen. Zudem deuten Berichte aus dem Produktionsumfeld der Brille darauf hin, dass Apple auch die für eine Ausweitung des Angebots benötigten Stückzahlen schneller als ursprünglich gedacht liefern kann.