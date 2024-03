MacBook Air M3: Achtet auf die Lieferzeiten und das richtige Ladegerät

Der heutige Verkaufsstart der neuen MacBook-Air-Modelle wird von teils überraschend langen Lieferzeiten für neu abgesetzte Bestellungen bei Apple begleitet. Wer sich jetzt für den Kauf eines der Geräte über den Onlineshop von Apple entscheidet, muss den Informationen auf der Apple-Webseite zufolge auch dann mit Wartezeiten von zehn Tagen und mehr rechnen, wenn er sich für die Standardausführungen ohne irgendwelche Sonderkonfigurationen entscheidet.

Während das MacBook Air M3 sowohl mit 13 Zoll als auch mit 15 Zoll Bildschirmgröße in den beiden Ausführungen mit 8 GB Arbeitsspeicher laut Apple bei einer Bestellung heute innerhalb von zehn bis zwölf Tagen lieferbar ist, muss man bei der Variante mit 16 GB sogar mit bis zu dreieinhalb Wochen rechnen. Wir halten es allerdings für sehr wahrscheinlich, dass sich diese Zahlen in den kommenden Tagen noch ins Positive drehen.

Sucht euch das richtige Netzteil aus

Wenn ihr heute bestellt, lohnt es sich auf jeden Fall, ein wenig mit den Konfigurationen zu spielen. Fügt man beispielsweise anstelle die größte Variante direkt zu kaufen, den zusätzlichen Arbeitsspeicher im Bestellverlauf zum mittleren Modell hinzu, so kann das Gerät teils sogar heute noch geliefert werden. Unabhängig davon lohnt es sich auf jeden Fall auch, den Lagerbestand in den Apple-Ladengeschäften zu prüfen, sofern ihr einen Apple Store in der Nähe habt.

Achtet bei einer Bestellung der neuen Notebooks auch darauf, dass ihr zwischen zwei Varianten des mitgelieferten Ladegeräts wählen könnt. Die kompakte Version mit 35 Watt Leistung und zwei USB-C-Anschlüssen ist definitiv die bessere Wahl, wenn man möglichst portabel sein will. Der größere Ladeklotz mit 70 Watt Leistung empfiehlt sich dagegen für alle Nutzer, die es auf schnelle Ladevorgänge anlegen. Apple zufolge lässt sich der Akku des MacBook Air damit innerhalb von nur 30 Minuten wieder bis zur Hälfte aufladen.

MacBook Air auch bei Apples Vertriebspartnern auf Lager

Alternativ zum Kauf bei Apple ist das neue MacBook Air inzwischen auch bei den offiziellen Vertriebspartnern des Herstellers verfügbar. Amazon hat die anfangs hier eingeräumten Rabatte zwar inzwischen gestrichen, listet derzeit aber fast alle Varianten als bis morgen lieferbar.