MacBook Air M2: Langsamere SSD sollte nicht ins Gewicht fallen

Es lässt sich wohl auch generell sagen, dass das MacBook Air kein Notebook ist, mit dem Apple maximale Leistungswerte erreichen will. Das Konzept zielt stattdessen auf ein sehr schnelles aber gleichermaßen auch im Alltagseinsatz komfortables Notebook, was beispielsweise zur Folge hat, dass das beim MacBook Pro vorhandene Lüfterkonzept der kompakten Form wegen schlicht gestrichen wurde. Die damit verbundenen Leistungseinbußen sollten sich bei der normalen Verwendung des MacBook Air nicht bemerkbar machen, für High-End-Nutzer hat Apple dann ja auch verschiedene Varianten des MacBook Pro im Programm.

Diese Aussage dürfte zumindest beim MacBook Air M2 im Wesentlichen zutreffen. Gehen wir doch davon aus, dass das Gerät weniger durch extreme Rechenaufgaben an sein Limit gebracht wird, sondern eher als Allround-Arbeitsgerät Verwendung findet. Damit verbunden sollte man kaum in die Verlegenheit kommen, die Schreib-Lese-Leistung des Notebooks bis ins Letzte auszureizen.

Wenig überraschend findet sich das gleiche Konzept und damit auch die gleiche Einschränkung beim jetzt erhältlichen neuen MacBook Air M2 wieder. Auf die ersten Details aus dem Inneneben und damit verbunden den klassischen Teardown von ifixit warten wir zwar noch, doch hat Apple diesen Sachverhalt bereits vorab bestätigt. Das US-Magazin The Verge zitiert eine Apple-Sprecherin in diesem Zusammenhang mit den folgenden Worten:

Insert

You are going to send email to