MacBard: Native Mac-Anwendung für Googles KI-Angebot

Zwar dominiert der Textgenerator ChatGPT nach wie vor den öffentlichen Diskurs, wenn es um künstlich-intelligente Angebote im Netz geht, das bahnbrechende Angebot von OpenAI ist jedoch längst nicht mehr konkurrenzlos im Internet unterwegs. Kostenfrei nutzbar und vergleichbar fähig bietet sich unter anderem der KI-Textgenerator Bard an, den Google zur Verfügung stellt und nach wie vor als Experiment bezeichnet.

Wie ChatGPT ist auch Bard in erster Linie als Webseite konzipiert und erwartet von interessierten Anwenderinnen und Anwendern den Aufruf des eigenen Portals im Browser. Mac-Nutzer, die eine native Applikation bevorzugen, können nun zumindest auf eine Drittanbieter-App zugreifen, die die Nutzung von Googles Bard am eigenen Rechner beschleunigen und vereinfachen soll: MacBard.

Mit Browser und nativer Ansicht

Der Download des Software-Studios MacBro wird zum „Zahl was du willst“-Preis angeboten und lässt sich damit auch für null Euro laden und risikofrei ausprobieren. Die Applikation legt Bard je nach Wunsch entweder im Dock, in der Mac-Menüleiste oder an beiden Positionen ab und gestattet hier sowohl den schnellen Zugriff auf die Bard-Webseite als auch die Nutzung einer nativen Ansicht, die jedoch das Hinterlegen eines vorhandenen API-Schlüssels voraussetzt.

Hier lässt sich dann in einer ähnlichen Ansicht, wie von der Nachrichten-App gewohnt, mit Bard chatten. Zudem kann der Applikation ein Tastaturkürzel zugewiesen werden, auf das diese direkt nach dem Systemstart des eigenen Mac reagiert und den Zugriff auf Bard so deutlich beschleunigt.

Dass es Spaß macht, mit den KI-Angeboten der großen Player zu experimentieren, steht außer Frage, allerdings sollte man die Antworten mit einer gehörigen Portion Skepsis bewerten. Wir haben Bard gerade die folgende Aufgabe vorgelegt: „Mach mir einen Rezeptvorschlag, bei dem die jeweiligen Hauptzutaten von Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise und begleitender Suppe in der chronologischen Reihenfolge ihres Aufkommens in Westeuropa serviert werden.“

Herausgekommen ist im ersten Anlauf ein Abend mit Oliven (Vorspeise), Rindfleisch ohne Beilage (Hauptgang), Eierlikör (zum Nachtisch) und einer Linsensuppe.