Mac-Zubehör in Space Grau: Nur noch kurze Zeit im Abverkauf

Mit dem im Sommer 2017 erstmals vorgestellten und im Dezember des selben Jahres in den Markt eingeführten iMac Pro bot Apple Peripherie-Geräte wie Tastatur, Maus und Trackpad erstmals auch in passendem Space Grau an.

Damals wurden die schwarzgrauen Eingabegeräte noch exklusiv, nur zur Bestellung des iMac Pro angeboten, was binnen kürzester Zeit für Mondpreise auf eBay sorgte. Im Dezember 2017 gingen Maus, Tastatur und Trackpad in Space Grau hier für sage und schreibe 2499 Dollar über den virtuellen Tresen.

Mit der Vorstellung des neuen 24-Zoll iMac und der Entscheidung, den iMac Pro perspektivisch wieder durch einen echten Mac Pro abzulösen, ist Apple nun dazu übergegangen die Restbestände des iMac Pro abzuverkaufen. Dies gilt nicht nur für die Rechnern, sondern auch für die Zubehör-Artikel.

So sind die Magic Mouse 2 in Space Grau und das Magic Trackpad 2 in Space Grau bei Apple jetzt mit dem ungewöhnlichen Zusatz „Solange der Vorrat reicht“ ausgezeichnet. Auch das Magic Keyboard wird in der Variante mit zusätzlichem Ziffernblock noch in Space Grau angeboten.

Bei Amazon etwas günstiger

Restbestände der Peripherie-Geräte in Space Grau sind auch bei Amazon zu haben. Der Online-Händler bietet diese zudem etwas günstiger an. Während Apple nach wie vor die Listenpreise verlangt und etwa 109 Euro für die Maus und 159 Euro für Trackpad und Tastatur ansetzt, bietet Amazon die Maus für 93,53 Euro, das Trackpad für 126,98 Euro und die Tastatur für 130,85 Euro an.

Produkthinweis Apple Magic Mouse 2 - Space Grau 93,53 EUR 109,00 EUR

Produkthinweis Apple Magic Trackpad 2 - Space Grau 126,98 EUR 149,00 EUR

Produkthinweis Apple Magic Keyboard mit Ziffernblock – Deutsch – Space Grau 130,85 EUR 159,00 EUR

Nächste Exklusiv-Tastatur bereits im Programm

Während die ehemals exklusiven Accessoires damit langsam vom Markt verschwinden werden hat Apple schon ein neues Eingabegerät im Programm, das nur in Kombination mit einem Rechner verkauft wird. So wiederholt Apple die Exklusive Abgabe momentan mit der den neuen iMacs vorbehaltenen Tastatur mit Touch-ID. Auch diese lässt sich bislang ausschließlich zusammen mit einem der neuen 24-Zoll iMacs bestellen.