iMac, iPad Pro, Apple TV 4K: Verkaufsstart am 21. Mai

Apple hat bestätigt, dass die neuen Modelle von iMac, iPad Pro und Apple TV 4K von Freitag an im Handel erhältlich sind. Wie das Unternehmen mitteilt, werden auch Kunden, die die neuen Produkte bereits bestellt haben, vom 21. Mai an beliefert. Zudem sind die neuen Geräte von diesem Datum an in den Apple-Ladengeschäften sowie bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich.

Apple hat die neuen Geräte bereits vergangenen Monat vorgestellt und nimmt seit dem 30. April auch Vorbestellungen an. Frühe Besteller bekamen damit verbunden auch teils schon den 21. Mai als voraussichtliches Lieferdatum angezeigt. Apple selbst hatte mit Blick auf den offiziellen Verkaufsstart bislang jedoch nur vage die zweite Maihälfte genannt.

Im Rahmen seines „Spring loaded“-Events hat Apple am 20. April den ersten iMac mit integrierten Apple-Prozessor vorgestellt. Das Gerät ist zudem in sieben verschiedenen Gehäusefarben erhältlich. Das neue iPad Pro arbeitet jetzt ebenfalls mit Apples M1-Prozessor und setzt zudem auf ein hochauflösendes „Liquid Retina“-XDR-Display. Die Set-Top-Box Apple TV wurde ebenfalls mit einem leistungsfähigeren Prozessor ausgestattet und kommt nach langen Jahren der Kritik endlich mit einer überarbeiteten Fernbedienung.