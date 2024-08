DSGVO-Verstoß: Uber soll 290 Millionen Euro bezahlen

Die niederländische Datenschutzbehörde DPA klopft Uber kräftig auf die Finger. Gegen den Fahrdienst wurde eine Geldstrafe in Höhe von 290 Millionen Euro verhängt, weil das Unternehmen personenbezogene Daten europäischer Taxifahrer in die Vereinigten Staaten transferiert habe, ohne die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen für diese Übertragungen zu gewährleisten. Die DPA stuft dies als schwerwiegenden Verstoß gegen die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ein.

Der in Europa vorherrschende Standard zum Schutz der persönlichen Daten, ein wichtiges Grundrecht für Menschen, ist dem DPA-Vorsitzenden Aleid Wolfsen zufolge nicht überall auf der Welt gegeben. Daher seien Unternehmen in der Regel verpflichtet, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie personenbezogene Daten von Europäern außerhalb der Europäischen Union speichern. Uber habe die Anforderungen der DSGVO diesbezüglich im Zusammenhang mit der Übertragung der Daten in die USA nicht erfüllt.

Eine Untersuchung ergab, dass Uber diverse sensible Informationen europäischer Fahrer gesammelt und auf Server in den USA übertragen habe, ohne dafür geeignete Transferinstrumente zu verwenden. Dazu gehörten etwa Kontodetails, Taxilizenzen, Standortdaten, Fotos, Zahlungsinformationen, Ausweisdokumente und in einigen Fällen auch strafrechtliche und medizinische Informationen über die Fahrer. Die Verstöße seien über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren hinweg erfolgt. Erst Ende vergangenen Jahres habe Uber die Standards an die in Europa gültigen Gesetze angepasst.

Klage in Frankreich eingereicht

Die Untersuchung sei aufgrund von Beschwerden von über 170 französischen Fahrern eingeleitet, die sich an die französische Menschenrechtsorganisation Ligue des droits de l’Homme (LDH) gewandt hatten. Diese reichte dann Beschwerde bei der französischen Datenschutzbehörde ein. Die DPA wurde tätig, weil sich der europäische Hauptsitz von Uber in den Niederlanden befindet.

Uber sieht sich schon mit der dritten durch die niederländische DPA verhängten Geldstrafe konfrontiert. Zuvor wurde das Unternehmen 2018 mit einer Strafe von 600.000 Euro und 2023 mit einer Strafe von 10 Millionen Euro belegt. Uber hat bereits angekündigt, gegen die aktuelle Geldstrafe Einspruch einzulegen.