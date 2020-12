Mac-Tipp: Rechtsklick zeigt zusätzliche Tab-Optionen an

Ein kleiner Tipp für Mac-Besitzer, die in Safari oder auch im Finder gerne mit Tabs arbeiten: Kennt ihr die Rechtsklick-Optionen bei den Finder-Tabs?

Die Funktion ist keinesfalls neu, lässt sich allerdings wenn überhaupt, dann nur zufällig entdecken. Sobald ihr in einem Finder- oder Safari-Fenster mehrere Tabs versammelt, stehen euch per Rechtsklick ein paar teils außerordentlich praktische Funktionen zur Verfügung.

„Andere Tabs schließen“ oder auch „Die Tabs rechts schließen“ kann sich als hilfreich erweisen, wenn ihr bei einer Google-Suche oder zum Preisvergleich diverse Webseiten offen, aber das gewünschte Ergebnis bereits gefunden habt. Mit einem Klick werden alle nicht mehr benötigten Seiten geschlossen. „Tabs anordnen nach“ ist eher eine Option für Ordnungsfanatiker, hier lassen sich alle im aktuellen Fenster vorhandene Tabs nach Titel oder der zugehörigen Webseite sortieren.

Mit grundlegenden Informationen zur Verwendung von Tabs stehen euch die folgenden beiden Apple-Anleitungen zur Seite:

Eine kleine Änderung in Verbindung mit den Safari-Tabs unter macOS Big Sur dürfte euch schon aufgefallen sein. Wenn ihr den Mauszeiger über einen Tab im Hintergrund bewegt, wird dessen Inhalt als kleines Vorschaubild eingeblendet. Wer sich an diesem Verhalten stört, hat Pech gehabt, man kann die Tab-Vorschau nämlich nicht deaktivieren. Was ihr abstellen könnt, ist die Anzeige der Website-Symbole in den einzelnen Tabs. Das entsprechende Häkchen kann man in den Safari-Einstellungen im Bereich „Tabs“ entfernen. Dort legt man übrigens auch fest, ob sich ein bei gedrückter Befehlstaste angeklickter Link in einem neuen Tab oder einem neuen Fenster öffnet. Zudem stehen weitere Optionen wie die Möglichkeit bereit, mit den Kurzbefehlen Befehl-1 bis Befehl-9 zwischen den geöffneten Tabs zu wechseln.