Mac-Bildschirmschoner Aerial mit verbesserten Community-Videos

Der Bildschirmschoner Aerial ist seit seiner Erstveröffentlichung unsere Top-Empfehlung für Mac-Besitzer, die auf der Suche nach einem hochwertigen Bildschirmschoner sind. Zu Beginn ging es bei Aerial ausschließlich darum, Apples hervorragende und auf Apple TV als Bildschirmschoner bereitgestellte Luftaufnahmen auf den Mac zu bringen, mittlerweile hat sich Aerial zu einem deutlich umfangreicheren Projekt entwickelt.

Aerial kommt inzwischen als deutlich umfangreichere Mac-Anwendung daher. Zudem bietet die App seit Version 2.0 über Apples Originalvideos hinaus auch Zugriff auf nicht von Apple produzierte, sogenannte Community-Videos.

Mit der aktuellen Version 2.2 liefert Aerial überarbeitete Versionen der 20 über die App angebotenen Community-Videos von Joshua Michaels und Hal Bergman. Die beiden Filmer haben sich auf dem Feedback der Nutzer basierend an die Arbeit gemacht, ihre in Aerial verfügbaren Videos zu verbessern und vor allem auch die Wiedergabegeschwindigkeit besser anzupassen. Zudem wurden ein paar Schrauben an der Komprimierung gedreht, sodass die Videos den Entwicklern zufolge zwar weniger Speicherplatz belegen, dennoch aber besser aussehen.

Die Aerial-Entwickler bitten ihre Nutzer übrigens darum, der Webseite der Filmer einen Besuch abzustatten. Mit dem Kauf der dort angebotenen Erweiterungspakete könne man die Arbeit der beiden und damit auch die Vielfältigkeit von Aerial unterstützen.

Damit verbunden findet sich in den Einstellungen von Aerial nun eine Möglichkeit zum automatischen Abruf von vorhandenen Video-Updates. Anwender haben die Möglichkeit, den Video-Refresh wöchentlich oder monatlich automatisch durchführen zu lassen. Als Alternative bleibt die Option zum ausschließlich manuellen Abruf bestehen.

Aerial lässt sich aktuell in Version 2.2.3 kostenlos laden. Bei der Installation wird ein kleiner Launcher in der Menüleiste platziert, die wesentlichen Einstellungen und Video-Optionen stehen dann über die Systemeinstellungen „Schreibtisch & Bildschirmschoner“ des Mac zur Verfügung.