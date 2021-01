Unterwegs-SSDs mit bis zu 4TB: Vier Neuheiten von Western Digital

Der auf Speicherprodukte spezialisierte Anbieter „Western Digital“ hat mehrere neue Speicherlösungen für Privatanwender seiner Marken SanDisk, WD und WD_BLACK präsentiert. Highlight im neuen Lineup sind die tragbaren SanDisk-SSDs „Extreme Pro Portable“, die wie alle vier Neuzugänge mit Rohkapazitäten von bis zu 4 TB aufwarten.

SanDisk Extreme Pro Portable SSD

Die SanDisk Extreme Pro Portable SSD wird als Premium-Modell der SanDisk Extreme-Reihe angeboten und soll voraussichtlich noch im Laufe des aktuellen Quartals in den Handel kommen. Die unverbindliche Preisempfehlung wird dann bei satten 939,99 Euro für den 4TB großen NVMe-Speicher liegen, der über eine Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 2000 MB/s verfügen soll.

SanDisk Extreme Portable SSD

Die Produktreihe ohne „Pro“ im Namen lässt den Verkaufspreis auf 817,99 Euro sinken, reduziert allerdings auch den Datendurchsatz erheblich. Hier kommt das 4TB-Modell nur noch auf eine Lesegeschwindigkeit von 1050 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 1000 MB/s. Allerdings besitzt auch das günstigere Modell ebenfalls eine IP55-Klassifizierung, die den tragbaren Speicher als ausreichen vor Strahlwasser und Staub geschützt auszeichnet.

WD_Black P50 Game Drive SSD

Mit dem ebenfalls neuen P50 Game Drive richtet sich Western Digital an Spieler und verkauft diesen für 822,99 Euro eine externe 4TB-Speichererweiterung mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2000 MB/s, die den Start von Spielen beschleunigen soll.

My Passport SSD

My Passport, der von Western Digital angebotene Klassiker unter den externen Platten kostet in der neuen 4TB-Fassung 817,99 Euro, bringt es wie die SanDisk Extreme auf Lesegeschwindigkeiten von 1050 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 1000 MB/s und ist in den Farben Grau, Blau, Rot, Gold und Silber erhältlich. Auch die neue My Passport soll im Laufe des 1. Quartals 2021 in den deutschen Fachhandel kommen.