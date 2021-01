Mac-Textersetzungen für alle Emoji-Symbole aus iOS 14.2

Das wussten wir noch nicht: Im Bereich „Textersetzungen“ der macOS-Systemeinstellungen lassen sich auch fertige Konfigurations-Dateien vom Typ .plist per Drag-and-Drop ablegen. Dies sorgt dafür, dass die vorbereiteten Einstellungen direkt übernommen werden und nicht mühsam von Hand, Zeile für Zeile, eingetippt werden müssen.

Der Emoji-Picker von macOS Big Sur

Wozu diese Kapazität genutzt werden kann zeigt das Projekt Macmoji von Ryan McLeod, der sich im App Store mit seinem Puzzle-Spiel Blackbox einen Namen machen konnte.

McLeod hat in (wahrscheinlich stundenlanger) Fleißarbeit die Emoji-Bezeichnungen in Textersetzungen verwandelt und so dafür gesorgt, dass ihr diese mit wenigen Mausklicks in den Bereich Systemeinstellungen > Tastatur > Text einfügen könnt. Anschließend könnt ihr Emojis bei Bedarf über die von Anwendungen wie Slack bekannten Kurzbezeichnungen eingeben. Also schlicht „:smile:“ oder „:smirk:“ schreiben, anstatt auf den Emoji-Picker auszuweichen.

Zur Erinnerung: Der Emoji-Picker lässt sich auf der Mac-Tastatur mit der Tastenkombination Command + Control + Leertaste aufrufen, setzt anschließend jedoch die Maus-Interaktion voraus.

Auch für Keyboard Maestro und Alfred

Das Hobby-Projekt Macmoji bietet seit wenigen Tagen auch zusätzliche Versionen für die Mac-Anwendungen Keyboard Maestro und Alfred zum Download an, die die Emoji-Abkürzungen ebenso schnell in die bekannte Mac-App zur Textersetzung beziehungsweise den Launchbar-Konkurrenten integrieren, der bei vielen Anwendern als schneller App-Launcher im Einsatz ist.

Hautfarben-Unterstützung inklusive

Solltet ihr übrigens über eine Hautfarben-Präferenz bei eurer Emoji-Nutzung verfügen, müsst ihr beim Macmoji-Einsatz nicht auf diese verzichten. Setzt einfach die Abkürzung :skin-tone-3: (zulässig sind hier die Werte 1-5) hinter euer Emoji. Dieses sollte sich in der Farbe dann entsprechend anpassen.