Apple TV+: „Losing Alice“ im Trailer, „Dickinson“ in Staffel 2

Apple hat das Wochenende zur Freigabe des ersten offiziellen Trailers für die Psycho-Thriller-Serie „Losing Alice“ genutzt, die ihr Debüt auf Apples Video-Streaming-Dienst am 22. Januar, also am übernächsten Freitag feiern wird.

Die auf acht Episoden angesetzte Serie bewirbt sich als „cinematic journey“ und will die Zuschauer durch Bewusstsein und Unterbewusstsein der Protagonistin Alice (gespielt von Ayelet Zurer) führen. Alice selbst ist Filmemacherin mit akuter Lebenskrise, die sich nach der Konzentration auf Familie und Nachwuchs als nicht länger relevant empfindet.

Dann jedoch trifft die 48 Jahre alte Alice auf die nur 24 Jahre alte Drehbuchautorin Sophie (gespielt von Lihi Kornowski), die Alice Leben gehörig aus der Bahn wirft. Wie besessen von Sophie, wirft Alice nach der Begegnung ihren moralischen Kompass über Bord und konzentriert sich nur noch auf das Streben nach Macht, Relevanz und Erfolg.

Laut Apple erforscht die Serie Themen wie Eifersucht, die Angst vor dem Altern, Schuldgefühle und nicht zuletzt auch die komplexen Beziehungen von Frauen untereinander. Zudem unterstreicht Apple, dass „Losing Alice“ ein Liebesbrief an weibliche Regisseure ist, von denen es immer noch viel zu wenige gibt.

Apple hat die israelisch-amerikanische Kooperation im vergangenen Sommer als Neo-Noir-Thriller angekündigt.

Dickinson in Staffel 2

Erwähnt werden will auch die zweite Staffel Dickinson, die am 8. Januar angelaufen und inzwischen mit drei Folgen bei Apples TV-Streaming-Dienst vertreten ist. Die vierte Folge gesellt sich an diesem Freitag dazu.

Dickinson ist ein Comedy-Drama über das fiktionale Leben der Dichterin Emily Dickinson, das seit Herbst 2019 auf Apple TV+ läuft und eine überdurchschnittliche IMDb-Bewertung von 7.3/10 vorweisen kann.