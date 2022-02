Mac-Texterekennung TRex integriert Automationen

Die Texterkennungs-App TRex lässt sich jetzt auch mit den seit macOS Monterey auf dem Mac verfügbaren Kurzbefehlen verknüpfen. Das hinter der Anwendung stehende Entwickler-Team listet die Integration in die Kurzbefehle-App sowie einen offiziellen Alfred-Workflow neben weiteren Verbesserungen als Hauptfunktionen der neu verfügbaren Software-Version 1.5.

Die neue Programmversion TRex 1.5 steht bislang nur über die Projektseite auf GitHub zum Download bereit. Dort wird die Open-Source-Anwendung auch kostenlos zum Download angeboten. Wer die Entwickler unterstützen will, kann sich alternativ zu direkten Spenden auch für den Kauf im Mac App Store entscheiden, hier gibt es TRex bislang allerdings noch nicht in der neuesten Version.

TRex sitzt in der Menüleiste des Mac und hebt sich von der in macOS Monterey standardmäßig integrierten Funktion zur Texterkennung in Bildern dadurch ab, dass beispielsweise auch QR-Codes erkannt und erfolgreich erfasste Inhalte nun auch direkt an Automatisierungen übergeben werden können

Das Ganze geht dabei ausgesprochen flott und unkompliziert vonstatten: TRex erinnert an die Aufnahme eines Bildschirmfotos und der in dem von euch markierten Bereich erkannte Text wird ohne weiteres Zutun in die Zwischenablage übernommen und kann von dort aus weiterverwendet oder nun auch an Automationen übergeben werden.

TRex 1.5: Erweiterung um Fachbegriffe möglich

Ebenfalls mit der neuen Version 1.5 von TRex hält die Möglichkeit Einzug, die Anwendung um Listen mit eigenen Begriffen zu erweitern. Diese Funktion dürfte sich insbesondere dann als hilfreich erweisen, wenn man TRex regelmäßig in Verbindung mit Fachpublikationen beispielsweise aus dem medizinischen oder technischen verwendet, die viele Spezialbegriffe enthalten, die nicht unbedingt von Standard-Anwendungen beziehungsweise der in macOS Monterey integrierten Texterkennung erkannt werden.

Das Downloadpaket zur aktuellen Version 1.5 von TRex findet ihr hier auf GitHub. Im Mac App Store wird die Software für 7,99 Euro angeboten, hängt dort aktuell allerdings noch bei Version 1.4.3.