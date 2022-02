HomePod mini vorübergehend für nur 84 Euro

Die MediaMarkt-Aktion umfasst zwar alle mittlerweile fünf erhältlichen Farben des HomePod mini, lieferbar sind jedoch derzeit lediglich die Standardfarben Schwarz und Weiß sowie die seit kurzem auch erhältliche blaue Version. Die ebenfalls im November hinzugekommenen Farbvarianten Gelb und Orange sind aktuell nur begrenzt verfügbar. Immerhin scheint sich die Situation hier langsam zu entspannen. So betragen die Lieferzeiten für den HomePod mini in Gelb und Orange bei einer Bestellung bei Apple mittlerweile nur noch rund eine Woche – bis vor kurzen musste man hier noch einen Monat oder länger warten.

Der HomePod mini ist im November 2020 zu einem für Apple-Verhältnisse ungewohnt attraktiven Preis von 99 Euro in den Handel gekommen und hat kurz darauf den von vielen Apple-Kunden als schlicht zu teuer empfundenen großen HomePod vollständig abgelöst. Neben seiner Funktion als Siri-Lautsprecher agiert der HomePod mini auch als HomeKit-Bridge, ermöglicht also die Bedienung von HomeKit-Geräten auch von außerhalb des Hauses über das Internet, und fungiert zudem als Verbindungsstelle für Smarthome-Geräte, die über das Thread-Protokoll funken.

Insert

You are going to send email to