Mac-Systeminfos in der Menüleiste: Stats in Version 2.6.0

Der Mac-Systemmonitor Stats liegt neu in Version 2.6.0 vor. Das Update integriert nicht nur die Anzeige von Bluetooth-Infos, sondern kommt jetzt auch weitgehend deutsch lokalisiert auf den Mac.

Stats ist eine quelloffene und kostenlose Alternative zu einer ganzen Reihe von vergleichbaren Systemwerkzeugen. Am bekanntesten dürfte hier unter Mac-Nutzern weiterhin das alte „Schlachtross“ iStat Menus sein. In ähnlicher Form wie der Mac-Klassiker packt auch das eben frisch aktualisierte Stats umfassende Informationen rund um die im Mac verbaute Hardware in die Menüleise und damit kombinierte Dropdown-Menüs.

Die aktuelle Programmversion von Stats steht auf der GitHub-Seite des Entwicklers als Image-Datei im DMG-Format zum Download bereit. Die App kann anschließend in den Programme-Ordner gezogen und von dort ausgeführt werden.

Nach dem ersten Start werden die von Stats ausgelesenen Systeminfos die Menüleiste eures Rechners regelrecht überfluten. Über die Einstellungen der App wird man das Ganze dann besser etwas ordnen. Klickt dafür einen beliebigen von Stats eingeblendeten Wert in der Menüleiste an und wählt dann das Zahnrad-Symbol im Dropdown-Menü. Im folgenden Fenster könnt ihr nun für die einzelnen Informationsbereiche jeweils auswählen, ob (und teils auch wie) diese in der Menüleiste erscheinen sollen. Achtet hier zunächst auf den Schalter oben rechts im Fenster, mit dem sich das Erscheinen der jeweiligen Rubrik in der Menüleiste generell festlegen lässt.

Zur Auswahl stehen unter anderem Anzeigelemente für die Auslastung von Haupt- und Grafikprozessoren, Arbeitsspeicher und Festplatte. Zudem lassen sich erweiterte Infos wie die Messwerte von Sensoren oder die Aktivität der Lüfter abrufen und anzeigen. Insbesondere bei den Sensoren lohnt sich der Übersicht wegen ein Blick auf die Detail-Einstellungen und damit verbunden die Auswahl gezielter Anzeigelemente.

Weiterführende Infos zur neu veröffentlichten Version 2.6.0 von Stats findet ihr auf der zugehörigen GitHub-Seite des Entwicklers.