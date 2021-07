Sony Nackenbügel-Lautsprecher soll Home-Office komfortabler machen

Mit dem Nackenbügel-Lautsprecher SRS-NB10 reagiert Sony auf den verstärkten Trend zu Home-Office und die damit verbundenen Telefon- und Videokonferenzen. Das Bluetooth-Zubehör kommt mit zunächst gewöhnungsbedürftiger Optik, ersetzt dafür aber klassische Headsets oder Ohrhörer.

Sony gibt das Gewicht der Neuvorstellung mit 113 Gramm an. Das Gerät ist so geformt, dass es locker über die Schultern gehängt werden kann. Im oberen Bereich der beiden Bügel sind unter den Ohren zwei Breitbandlautsprecher so integriert, dass deren Audioausgabe vom Träger gut vernommen werden kann, dem Hersteller zufolge jedoch nicht sonderlich störend für weitere Personen im Raum ist. Im unteren Bügelbereich integrierte Mikrofone sollen auch in unruhigen Umgebungen hohe Freisprechqualität liefern. Tasten für die Lautstärkeregelung sowie die Mikrofon-Stummschaltung sind am unteren Ende in die Bügel integriert.

Sony zufolge ist die Qualität der Lautsprecher unter anderem dank eines integrierten Bassverstärkers nicht nur für Sprach- sondern auch die Musikausgabe optimiert. Der Hersteller bewirbt das gegen Spritzwasser geschützte Gerät damit verbunden dann auch als Ersatz für einen klassischen Bluetooth-Ohrhörer bei der Hausarbeit der beim Kochen. Die Akku-Laufzeit wird mit 20 Stunden angegeben, bei niedrigem Stand lässt sich der integrierte Akku über eine Schnellladefunktion innerhalb von zehn Minuten für eine weitere Stunde Wiedergabezeit befüllen.

Apple-Nutzer müssen im Zusammenspiel mit dem Sony-Nackenbügel-Lautsprecher SRS-NB10 allerdings eine Einschränkung hinnehmen. Grundsätzlich bietet das Gerät die Möglichkeit, auch zwei Geräte wie beispielsweise ein Notebook und ein Smartphone gleichzeitig zu koppeln. Diese Funktion wird in Verbindung mit Apple-Geräten nicht unterstützt, der Hörer lässt sich also entweder mit einem Mac oder mit einem iPhone koppeln.

Der neue Bluetooth-Lautsprecher von Sony soll noch diesen Monat in den Farbvarianten Schwarz und Weiß den Handel kommen. Die Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 149 Euro. Vorbestellungen sind über MediaMarkt, Saturn und Amazon möglich.