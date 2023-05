Mac Studio und erste M2-Notebooks ab Montag im Apple Trade-In

Noch sechs Tage, dann werden wir im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung zur Apple-Entwicklerkonferenz WWDC23 nicht nur in die in diesem Herbst anstehenden softwareseitigen Neuerungen rund um die Apple-Betriebssysteme eingeführt, sondern garantiert auch neue Hardware zu sehen bekommen. Abgesehen von einer als gesetzt geltenden Mixed-Reality-Brille von Apple steht hier allerdings noch alles offen. Die Wetten laufen derzeit auf ein MacBook Air mit 15-Zoll-Bildschirm, das jedoch noch mit einem M2-Prozessor von Apple arbeitet. Apples M3-Prozessor und damit verbunden auch der überfällige neue Mac Pro werden nicht vor Ende des Jahres erwartet.

Interessant kommt in diesem Zusammenhang die Meldung, dass Apple am Montag, also dem Tag der WWDC-Keynote, den Mac Studio sowie das MacBook Air M2 und das MacBook Pro M2 mit jeweils 13 Zoll Bildschirmgröße in sein Trade-In-Programm aufnimmt.

Alle drei Geräte erst 2022 vorgestellt

Der Mac Studio sowie die M2-Versionen von Macbook Air und MacBook Pro wurden erst im vergangenen Jahr vorgestellt und man kann dergleichen zumindest so auslegen, dass Apple-Kunden und wohl allem voran auch die in der kommenden Woche im Fokus stehenden Apple-Entwickler die Möglichkeit erhalten sollen, diese an sich noch recht neue Hardware gegen neuere Modelle „einzutauschen“. Apple bezahlt über sein Trade-In-Programm zwar mit dem freien Markt verglichen eher schlechte Ankaufspreise, bietet dafür aber einen komfortablen Weg, der nach der Lieferung des neuen Geräts auch ausreichend Zeit für einen Umzug und die Überprüfung der neuen Installation lässt.

Die Meldung über die anstehende Erweiterung von Apples Trade-in-Programm kommt vom Bloomberg-Autor Mark Gurman, der sich wenige Tage vor dem Apple-Event kaum mit ungesicherten „Randinformationen“ wie dieser aus dem Fenster lehnen wird. Dementsprechend darf man die Erweiterung des Trade-In-Programms von Montag an für bare Münze nehmen. Spannend bleibt nur, ob wir am Montag damit verbunden über die Apple-Brille und das MacBook Air mit 15 Zoll noch weitere Hardware-Neuheiten von Apple zu sehen bekommen.