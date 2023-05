eufy Security S220 SoloCam: Solarpanel sorgt für die Stromversorgung

Anker bietet die neue WLAN-Kamera in Deutschland ab sofort zum Kaufpreis von 129,99 Euro an. Die S220 ist mit 8 Gigabyte Speicher ausgestattet und lässt sich somit unabhängig von einer Cloud-Anbindung betreiben. Wenn hier Erweiterungsbedarf besteht, kann man die neue eufy SoloCam mit der HomeBase 3 des Herstellers koppeln. Als weitere Zusatzfunktion in Verbindung mit der HomeBase steht dann noch die Möglichkeit zur Verfügung, per Gesichtserkennung bekannte Personen zu identifizieren.

Mit der eufy Security S220 SoloCam hat die Anker-Tochter eufy eine neue Sicherheitskamera für den Außeneinsatz am Start, die über ein integriertes Solarpanel mit Strom versorgt wird. Bereits drei Sonnenstunden am Tag genügen dem Hersteller zufolge, um die Security S220 SoloCam vollständig autark zu betreiben.

