Keine leichte Wahl: iPad Air 5 oder doch das iPad Pro?

Mit 64 GB Speicher hat Apple das iPad Air 5 zum Preis von 679 Euro im Programm. Angesichts der flexiblen Einsatzmöglichkeiten und guter Kameraausstattung kann es mit dieser Speicherausstattung aber schnell auch eng werden, also dürfte eine Version mit 128 GB gesteigertes Interesse finden. Nun haben Apples Marketingstrategen jedoch dafür gesorgt, dass diese an sich logische nächste Speicherstufe fehlt, und man für mehr Speicher direkt auf die Variante mit 256 GB springen muss. Diese kostet mit 849 Euro jedoch nicht nur satte 170 Euro mehr, sondern liegt preislich auch nur noch 30 Euro unter Apples iPad Pro mit 128 GB Speicherplatz.

Von Freitag an ist das neue iPad Air 5 im Handel erhältlich. Marques Brownlee hatte die Möglichkeit, das Tablet bereits vorab zu testen. Während die mit dem Update auf die neue Version verbundenen technischen Neuerungen gleichermaßen solide wie bekannt sind, hinterfragt der YouTuber Apples Strategie hinter dem Update. So lockt das neue Tablet zwar mit einem M1-Prozessor und damit verbunden satter Leistung zu einem auf den ersten Blick vergleichsweise günstigen Preis. Jedoch ist der Speicherplatz in der Basisversion des neuen iPad Air so knapp bemessen, dass man ganz schnell vor der Frage steht, ob man nicht doch gleich den Sprung auf das von den Leistungswerten ähnliche iPad Pro macht.

