MacPaw Development Foundation sammelt Spenden für die Ukraine

Mit MacPaw ist ein unter Mac-Nutzern wohl bekanntes Entwicklerstudio in der Ukraine ansäßig. MacPaw zeichnet gleichermaßen für Apps wie Unarchiver, Gemini und CleanMyMac als auch für die Software-Flatrate Setapp verantwortlich. Angesichts der Not der ukrainischen Bevölkerung will MacPaw nun aktive Hilfe für die betroffenen Menschen leisten, um die humanitäre Krise im eigenen Land zu lindern.

Bereits 2016 haben die in Odessa ansäßigen Entwickler die MacPaw Development Foundation und damit ursprünglich soziale Projekte unterstützt. Angesichts der aktuellen Kriegssituation hat die Organisation nun damit begonnen, Mittel für humanitäre Hilfe für Ukrainer in Kriegsgebieten zu sammeln und MacPaw bittet in diesem Zusammenhang um internationale Unterstützung.

Die "MacPaw Development Foundation" ist in der Lage, schnell große Mengen an Lebensmitteln, Hygieneartikeln, und anderen humanitären Hilfsgütern zu beschaffen und diese an Bedürftige zu verteilen, sowie die medizinische Versorgung zu verbessern. Die Stiftung kann dies schneller tun als die meisten größeren Organisationen, und das kann helfen, Leben zu retten, denn jeder Augenblick zählt.

Weitere Informationen zur MacPaw-Stiftung haben die Entwickler hier bereitgestellt, eine Spendenseite wurde hier eingerichtet.