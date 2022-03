Die Telekom sah sich angesichts der Kritik an der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft dazu genötigt, eine umfassende Erklärung abzugeben. Der vollständige Text findet sich hier: Haltung der Deutschen Telekom zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar .

Die FIFA Fussballweltmeisterschaft 2022 findet vom 21. November bis zum 18. Dezember in Katar statt. Die Wahl des am Persischen Golf gelegenen Emirats als Austragungsort hat auf verschiedenen Ebenen für nachvollziehbare Kritik gesorgt. Allem voran wird hier die Menschenrechtslage im Gastgeberland angeführt und es ist wohl nicht aus der Welt gegriffen, dass Katar unter regulären Umständen kaum für die Austragung in Frage kommen würde. Dementsprechend stehen seit Jahren schwere Bestechungsvorwürfe gegen die FIFA im Raum, die zumindest teilweise als erwiesen gelten.

Die Telekom rührt angesichts der am 1. April stattfindenden Gruppenauslosung schon mal die Werbetrommel für ihr Videoangebot zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Lasst euch von der Formulierung „Alle Spiele nur bei MagentaTV“ aber nicht ins Bockshorn jagen. In der Tat überträgt die Telekom zwar als einziger FIFA-Lizenznehmer alle Partien des Turniers, jedoch wird ein Großteil der Spiele auch von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen.

ARD und ZDF zeigen Deutschland Fußball-WM in Katar: MagentaTV zeigt alle Spiele in UHD

Insert

You are going to send email to