1&1 vermarktet Glasfaser-Hausanschlüsse der Telekom

Die Telekom betreibt eigenen Angaben zufolge mit mehr als 650.000 Kilometern das derzeit größte Glasfasernetz in Europa und hat sich auf die Fahnen geschrieben, bis in acht Jahren jedem Haushalt und jedem Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, einen Glasfaseranschluss zu erhalten. Dafür werden laut Telekom derzeit 5,5 Milliarden Euro pro Jahr investiert, bei der weiteren Produktentwicklung wolle man Vertragspartner wie 1&1 aktiv einbinden.

Die Tatsache, dass die beiden Anbieter in diesem Zusammenhang betonen, dass die Einigung ohne Regulierung erzielt wurde, dürfte nicht von ungefähr kommen. So haben die zuständigen Behörden schon mit Blick auf den Ausbau der Mobilfunknetze verstärkt darauf gepocht, dass die Anbieter trotz ihrer konkurrierenden Stellung kooperieren und vorhandene Infrastrukturen nach Möglichkeit gemeinsam nutzen.

Einer gemeinsamen Stellungnahme der beiden Unternehmen zufolge nutzt somit erstmals ein bundesweiter Partner die FTTH-Infrastruktur der Telekom. FTTH steht für „Fiber To The Home“ und bezeichnet die Glasfaser-Hausanschlüsse des Unternehmens. Die Kooperation soll für bessere Netzauslastung, größere Reichweite und mehr Anbietervielfalt sorgen.

