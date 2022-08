YouTube am Mac: Bild-in-Bild per Doppel-Rechtsklick

Während YouTube seit ziemlich genau zwei Wochen damit beschäftigt ist die vor einigen Jahren aktiv deaktivierte Bild-in-Bild-Funktion in den Vereinigten Staaten wieder verfügbar zu machen, bleibt weiter unklar wann bzw. ob die Google-Tochter hierzulande ähnlich gönnerhaft agieren wird.

Fest steht aktuell lediglich, dass die Bild-in-Bild-Funktion vorerst ausschließlich für zwei klar umrissene Nutzergruppen freigegeben werden soll. Weltweit dürfen zahlende Premium-Mitglieder die Bild-in-Bild-Funktion von YouTube für alle Video-Inhalte nutzen.

In den USA dürfen darüber hinaus auch Gratis-Nutzer die Bild-in-Bild-Option aktivieren, allerdings nur wenn es sich beim Laufenden Video nicht um Musik-Inhalte handelt. Wir haben den Eiertanz den YouTube mit der Basisfunktion seit einigen Jahren vollführt zuletzt hier zusammengefasst:

Per Doppel-Rechtsklick auf dem Mac

Bis sich YouTube einen Kopf gemacht hat, wie man am besten mit den Mac-Nutzern hierzulande umgehen soll, empfehlen wir euch in Safari und Chrome auf dem Desktop zum doppelten Rechtsklick zu greifen.

Habt ihr ein YouTube-Video angesteuert und spielt dieses gerade in einem Tab eures browsers ab, zeigt dieses nach einem Rechtsklick üblicherweise nur das von YouTube selbst bereitgestellte Kontextmenü an. Also das schwarze Menü mit den Optionen „Wiederholen“, „Video-URL kopieren“, „Video-URL an dieser Stelle kopieren“ und so weiter und so fort.

Seht ihr das schwarze Kontextmenü, dann setzt direkt daneben und ebenfalls über dem Videobild einen weiteren Rechtsklick ab. Spätestens jetzt soll euch das systemeigene Kontextmenü angezeigt werden, das unter anderem den schnellen Wechsel zur Bild-in-Bild-Darstellung offeriert.

Der so mögliche Wechsel zwischen beiden Kontextmenüs funktioniert nicht nur in Safari, sondern auch in Googles Chrome-Browser.