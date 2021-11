Mac: Passwörter in den Systemeinstellungen anzeigen und bearbeiten

Apple hat mit macOS Monterey den Zugriff auf die auf dem Mac beziehungsweise im iCloud-Schlüsselbund gespeicherten Passwörter deutlich vereinfacht. In den Systemeinstellungen des Mac-Betriebssystems findet sich jetzt ein eigener Bereich zur Passwortverwaltung. Hier lassen sich die gespeicherten Anmeldedaten vergleichsweise einfach suchen, bearbeiten oder auch löschen.

Ihr findet den Monterey-Passwortmanager über das Apfel-Menü oben links. Von dort aus öffnet ihr die Systemeinstellungen und ruft den Eintrag „Passwörter“ auf. Für den Zugriff ist eine Authentifizierung erforderlich, sehr komfortabel lässt sich dies natürlich an einem Mac mit Touch ID erledigen oder auch wenn man eine Apple Watch zur Anmeldung verwenden kann.

Im daraufhin erscheinenden Fenster seht ihr nun eine Liste mit allen im Schlüsselbund gespeicherten Anmeldedaten. Ihr könnt hier die einzelnen Einträge auswählen, ansehen und bei Bedarf editieren oder löschen. Ebenso lassen sich neue Einträge hinzufügen sowie die Passwortliste exportieren oder vorhandene Passwörter importieren.

Schnellzugriff auf die Passwort-Liste von macOS

Dank der Autofill-Funktion von Apples Schlüsselbund muss man in der Regel eher selten auf die Passwort-Liste in den Systemeinstellungen zugreifen. Solltet ihr dennoch gerne einen direkten Link zu diesem Bereich im Dock liegen haben, lässt sich dies über ein Alias realisieren. Öffnet dazu den versteckten Ordner /System/Library/PreferencePanes/ im Finder und zieht die Datei Passwords.prefPane in den rechten Bereich des Docks. Beim Klick auf den kleinen Schlüssel öffnet sich in der Folge direkt der Bereich „Passwörter“ in den Systemeinstellungen.

Weiterführende Infos zur neuen Passwortverwaltung unter macOS Monterey hat Apple in einem Support-Dokument mit dem Titel „Gespeicherte Passwörter auf dem Mac finden“ zusammengefasst.

Apples Passwörter-Anwendung kann sich vom Leistungsumfang zwar weiterhin nicht mit einer vollwertigen Passwortverwaltung messen, bietet aber stetig mehr Komfort.