Bosch Smart Home mit Außensirene und Yale-Integration

Die gegen Staub und Spritzwasser geschützte Bosch-Sirene kann in drei individuell einstellbaren Lautstärkestufen mit bis zu 100 dB Alarm schlagen und damit verbunden mithilfe von hell leuchtenden roten LEDs auch ein optisches Signal aussenden. Dank Anbindung an das Smarthome-System von Bosch werden Nutzer zudem per Push-Mitteilung über Alarm-Vorfälle informiert. Optional kann die Sirene dank zusätzlicher Anschlussmöglichkeiten auch mit herkömmlichen Alarmanlagen verbunden werden.

Die von Bosch damit verbunden genannte Preisempfehlung in Höhe von 229,95 Euro ist zumindest im Vergleich mit anderen Systemen jedoch eine satte Ansage und lässt sich wohl nur zum Teil mit der Ausstattung des Zubehörs begründen. Dank eines integrierten Solarpanels kann die Sirene nämlich vollkommen unabhängig platziert werden, ein integrierter Backup-Akku soll auch dann für die Gewährleistung der Schutzfunktion sorgen, wenn keine Sonneneinstrahlung zu verzeichnen ist. Wo ein Stromanschluss vorhanden ist, kann die Sirene alternativ zum Solarpanel auch an 230 Volt oder eine Niederspannungsleitung mit 5 bis 28 Volt angeschlossen werden.

