Google und YouTube: Auslandsumsatzgebühren bei Kreditkartenzahlung

Wer Google-Dienstleistungen wie kostenpflichtigen Cloud-Speicher oder YouTube Premium in Anspruch nimmt und mittels einer Kreditkarte bezahlt, sieht sich seit dem Brexit möglicherweise mit zusätzlichen Gebühren für den Auslandseinsatz konfrontiert. Eigentlich sollte dem ja nicht so sein, da als Rechnungssteller die europäische Google-Zentrale im irischen Dublin auftritt. Die Abrechnung erfolgt allerdings über das mittlerweile nicht mehr der EU zugehörige Großbritannien, was einzelne Kreditkartenanbieter dazu veranlasst, für den sogenannten Auslandsumsatz in der Regel ein Prozent des bezahlten Betrags aufzuschlagen.

