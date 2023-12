Genius-Synchronisierung: Fehler 18004 verhindert Zugriff auf Musikmediathek

Der Fehler 18004 ist im Zusammenhang mit der Synchronisierung der Musikmediathek zwischen verschiedenen Apple-Geräten nichts Neues. Aktuell tauchen hierbei allerdings wieder verstärkt Probleme mit dieser Fehlermeldung auf. Teilweise können die betroffenen Nutzer in der Folge gar nicht mehr über die Musik-App auf ihre Inhalte zugreifen.

Wer in den Apple-Support-Foren oder auf Diskussionsplattformen wie Reddit nach diesem Fehlercode sucht stellt fest, dass die Zahl der Berichte von betroffenen Nutzern insbesondere über die letzten Tage hinweg nennenswert zugenommen hat. In den meisten Fällen lässt der erweiterte Text in den Fehlermeldungen darauf schließen, dass ein Zusammenhang mit dem Abgleich der „Genius-Ergebnisse“ besteht. Hierbei handelt es sich eine bereits zu iTunes- und iPod-Zeiten eingeführte Funktion, mit deren Hilfe man Musik finden soll, die zu den bereits in der persönlichen Mediathek vorhandenen Titeln passen soll.

Längere Wartezeit kann helfen

In der Tat sorgt der in der Apple-Fehlermeldung angezeigte Ratschlag, man soll das Ganze später noch einmal versuchen, teilweise für Erfolg. Wobei „später“ durchaus auch bedeuten kann, dass man seinem Mac einen Tag oder noch länger Zeit für den Abgleich geben soll. Ein Teil der betroffenen Nutzer sieht sich allerdings dauerhaft vom Zugriff auf die Dateien ausgesperrt und teilweise wird auch davon berichtet, dass hinterher Wiedergabelisten oder auch einzelne Titel verschwunden sind.

Apple hat offenbar gegenüber einzelnen betroffenen Nutzern eingestanden, dass diesbezüglich ein internes Problem vorliegt, jedoch keinerlei weitere Informationen mit Blick auf den Zeitpunkt oder die Art und Weise einer möglichen Lösung bekanntgegeben. Interessant wäre in jedem Fall die Frage, ob es auch Nutzer gibt, die länger als eine Woche am Stück von dem Problem betroffen sind. Apple zufolge werden die Genius-Ergebnisse nämlich einmal pro Woche automatisch aktualisiert, vielleicht hilft ja schon das erneute Anstoßen einer solchen Synchronisation dabei, den Fehler-Loop zu überspringen. Die Musik-App solltet ihr hierfür dauerhaft geöffnet haben.