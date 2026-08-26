Mac mini noch nicht geliefert? Apple spendiert teilweise das neue Modell

Die zuletzt teils extrem langen Lieferzeiten für den Mac mini haben für einige Apple-Kunden nun zumindest einen unerwarteten Vorteil. Wer einen Rechner mit M4 oder M4 Pro bestellt hat, der noch nicht verschickt wurde, bekommt offenbar teilweise automatisch ein Upgrade auf die gestern vorgestellte neue Generation – ohne dafür mehr bezahlen zu müssen.

Apple informiert die betroffenen Kunden per E-Mail über den Austausch. Wie MacRumors berichtet, werden noch offene Bestellungen auf eine vergleichbare Konfiguration des neuen Mac mini umgestellt. Aus einem M4 wird damit ein M6, Besteller eines M4 Pro erhalten entsprechend einen Mac mini mit M5 Pro.

Neue Generation zum alten Preis

Interessant ist das Upgrade insbesondere deshalb, weil Apple mit der neuen Generation auch die Preise angehoben hat. Wie wir gestern berichtet haben, kostet der Mac mini mit M6 in Deutschland mindestens 1.049 Euro. Das Modell mit M5 Pro startet bei 1.999 Euro.

Der technische Sprung fällt ebenfalls ordentlich aus. Apple nennt für den neuen Mac mini mit M6 bis zu 40 Prozent mehr CPU-Leistung, eine doppelt so schnelle Grafik und bis zu viermal mehr Leistung bei KI-Aufgaben. Hinzu kommen WLAN 7, Bluetooth 6 und standardmäßig 2,5-Gigabit-Ethernet.

Nicht jeder freut sich über den Tausch

Einen Haken kann die kostenlose Aufwertung allerdings haben. Während sich bei einem Kunden der erwartete Liefertermin durch den Wechsel von Oktober auf September vorverlegt haben soll, berichtet ein anderer von einer Verzögerung um mehrere Wochen. Eine Möglichkeit, das automatische Upgrade abzulehnen, habe Apple ihm nicht angeboten.

Die ungewöhnliche Situation ist eine Folge der Lieferprobleme der vergangenen Monate. Der Mac mini war zeitweise nur mit Wartezeiten von mehreren Wochen oder sogar Monaten erhältlich. Apple hatte die hohe Nachfrage nach den kleinen Desktop-Rechnern unter anderem mit deren zunehmender Nutzung für lokal ausgeführte KI-Modelle erklärt.

Ob Apple die kostenlosen Upgrades weltweit und für sämtliche noch offenen Bestellungen vornimmt, ist bislang nicht bekannt. Wer derzeit noch auf einen M4-Mac-mini aus dem Apple Store wartet, sollte entsprechend einen Blick ins E-Mail-Postfach und auf den Bestellstatus werfen.