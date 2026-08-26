Xbox digitalisiert Spielesammlungen und feiert 25. Geburtstag

Microsoft hat seine neue Disc-to-Digital-Funktion für Xbox-Spiele jetzt offiziell angekündigt. Besitzer unterstützter Titel können ihre physische Disc künftig zusätzlich in eine digitale Berechtigung verwandeln. Die Scheibe wird dadurch allerdings nicht wertlos: Sie bleibt mit der digitalen Lizenz verknüpft und kann weiterhin ganz normal verwendet, verliehen oder verkauft werden.

Über die damals noch intern getestete Funktion hatten wir Anfang Juli berichtet. Ab dem 31. August dürfen nun zunächst Teilnehmer des Xbox-Insider-Programms ausprobieren, wie sich die eigene Disc-Sammlung in Microsofts zunehmend digitales Xbox-Ökosystem überführen lässt.

Die Disc bleibt der Schlüssel

Die Einrichtung ist vergleichsweise simpel: Eine unterstützte Xbox-One- oder Xbox-Series-X-Disc wird in eine Konsole mit Laufwerk eingelegt und das Spiel gestartet. Anschließend erzeugt Microsoft eine digitale Berechtigung. Nach Angaben des Xbox-Teams werden zum Start Tausende Titel unterstützt, langfristig soll die Liste weiter wachsen.

Die digitale Lizenz gehört dabei nicht dauerhaft dem Microsoft-Konto, sondern bleibt an die jeweilige Disc gekoppelt. Wird diese an einen Freund weitergegeben und dort mit einem anderen Konto verwendet, wandert auch die Berechtigung mit. Damit verhindert Microsoft, dass eine Spiele-Disc einmal digitalisiert und anschließend unabhängig von der physischen Kopie weiterverkauft wird.

Physisches Spiel künftig auf iPhone und iPad streamen

Der Vorteil der Digitalisierung geht über den Komfort auf der Konsole hinaus. Wenn ein Spiel Xbox Play Anywhere unterstützt, kann die über die Disc erworbene Lizenz auch für die PC-Version gelten. Unterstützt der Titel Xbox Cloud Gaming, lässt er sich zudem auf andere Geräte streamen. Microsoft nennt ausdrücklich Apple-Smartphones und -Tablets als kompatible Geräte, auf denen Xbox Cloud Gaming über Safari genutzt werden kann.

Damit kann eine im Regal stehende Xbox-Disc künftig unter Umständen auch als Ausgangspunkt für eine Spielesitzung auf dem iPhone oder iPad dienen. Welche Funktionen verfügbar sind, hängt allerdings vom jeweiligen Titel ab. Die Publisher entscheiden zudem selbst, ob sie ihre Spiele für Disc-to-Digital freigeben.

Microsoft begründet den Schritt ausdrücklich mit der langfristigen Spieleerhaltung. Die neue Funktion dürfte aber auch auf die nächste Xbox-Generation vorbereiten. Während Sony neue PlayStation-Spiele ab 2028 nur noch digital veröffentlichen will, versucht Microsoft offenbar, vorhandene Disc-Sammlungen zumindest in die digitale Zukunft mitzunehmen.

25 Jahre Xbox für 899 Dollar

Parallel nutzt Microsoft die Gamescom für seinen 25. Geburtstag. Die bereits im Juni vorgestellte Xbox Series X25 Limited Edition hat jetzt einen Preis: In den USA werden 899,99 Dollar fällig. Die Konsole besitzt ein transparentes Gehäuse im klassischen „OG Green“, wird einzeln nummeriert und kommt mit dem passenden X25-Controller sowie einem Download von „Halo: Campaign Evolved“.

Die Jubiläumskonsole startet am 13. November. Microsoft öffnet die Vorbestellungen zunächst für ausgewählte Stammkunden und anschließend in den teilnehmenden Märkten. Ein endgültiger deutscher Preis wird im Microsoft Store bislang noch nicht angezeigt.

Transparentes Zubehör zum Jubiläum

Wer keine neue Konsole benötigt, bekommt reichlich andere Möglichkeiten, den Geburtstag zu feiern. Microsoft hat gemeinsam mit Zubehörherstellern eine „Designed for Xbox 25th Anniversary Collection“ zusammengestellt. Dazu gehören Sonderversionen der Razer Basilisk V3 Pro 35K, der BlackWidow V4 75%, der Hammerhead V3 X HyperSpeed sowie eine transparente 8BitDo-Ladestation.

Auch Mobilspieler werden bedacht. Der Backbone Pro erscheint in einer Xbox-Jubiläumsversion in transparentem Blau, Orange oder Klar. Welches Modell man bekommt, weiß man vor dem Öffnen allerdings nicht: Backbone verkauft die drei Farben als Blind Box. 25 Jahre Xbox – und selbst beim Controller darf noch ein bisschen Lootbox-Gefühl aufkommen.