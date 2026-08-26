Philips Hue: Kamera, Nanoleaf-Adapter und neue Outdoor-Lichter

Philips Hue dürfte Anfang September ein größeres Neuheitenpaket vorstellen – sonderlich viele Überraschungen bleiben dem Hersteller allerdings nicht mehr. In den vergangenen Tagen sind Details zu einer neuen Screen-Sync-Kamera und einem Adapter für Nanoleaf Shapes aufgetaucht. Ein frischer Leak ergänzt nun drei Festavia-Produkte und einen neuen OmniGlow-Lightstrip für draußen.

Ambilight-Nachrüstung für praktisch jeden Fernseher

Besonders spannend ist die Philips Hue Play Screen Sync Camera. Sie wird oben auf dem Fernseher befestigt und erfasst mit einem Fischaugenobjektiv das laufende Bild. Anschließend werden Farben und Helligkeit in Echtzeit auf die Hue-Leuchten eines Entertainment-Bereichs übertragen. Das Prinzip kennen wir bereits von Lösungen anderer Hersteller.

Gegenüber der Hue Play HDMI Sync Box 8K hat die Kamera einen entscheidenden Vorteil: Sie sieht einfach, was auf dem Bildschirm passiert. Damit funktionieren neben Apple TV, Spielekonsole und anderen HDMI-Zuspielern auch integrierte Streaming-Apps und normales Fernsehen. HDMI-Version, Auflösung oder Bildwiederholrate spielen keine Rolle.

Nach den von Smartlights veröffentlichten Informationen soll das System rund 109,99 Euro kosten. Der Preis wäre damit deutlich niedriger als die 349,99 Euro teure Sync Box 8K. Dafür muss man mit der sichtbar über dem Fernseher sitzenden Kamera leben.

Nanoleaf Shapes ziehen in die Hue-App ein

Noch ungewöhnlicher ist das sogenannte Philips Hue Wall Light Module. Dabei handelt es sich nicht um neue Leuchtpanels von Hue, sondern um einen kleinen Adapter, mit dem vorhandene Nanoleaf Shapes direkt ins Hue-System eingebunden werden können.

Unterstützt werden Hexagons, Triangles und Mini Triangles mit bis zu 100 Panels. Das Modul wird direkt an einen freien Anschluss der Nanoleaf-Installation gesteckt. Danach erscheinen die Panels in der Hue-App und können in Szenen, Effekte und Automationen einbezogen werden. Die deutlich komplexeren Nanoleaf-Animationen stehen offenbar nicht vollständig zur Verfügung; die Hue-Steuerung arbeitet stattdessen mit bis zu fünf Farbpunkten. Der bislang vermutete Preis soll bei 39,99 Euro liegen.

Festavia wächst um drei neue Varianten

Auch die Festavia-Familie soll deutlich wachsen. Ein aktueller Leak zeigt einen 1,35 mal 2 Meter großen Lichtervorhang, eine 8,85 Meter lange Eiszapfen-Lichterkette und ein 3,5 mal 1 Meter großes Lichternetz.

Alle drei Varianten besitzen jeweils 250 LEDs und sollen voraussichtlich 219,99 Euro kosten. Die nach IP54 geschützten Lichter lassen sich auch draußen einsetzen und unterstützen die bekannten Festavia-Farbverläufe und Hue-Sync-Funktionen.

OmniGlow lässt sich erstmals draußen kürzen

Für dauerhafte Außenbeleuchtung ist zudem ein Hue OmniGlow Outdoor Lightstrip im Anflug. Er soll in drei, fünf und zehn Metern Länge erscheinen und unabhängig von der Länge maximal 2.100 Lumen erreichen. RGBICW ermöglicht mehrere Farben gleichzeitig, einzelne LED-Punkte sollen durch die gleichmäßige OmniGlow-Ausleuchtung kaum sichtbar sein.

Interessant ist vor allem die Montage: Erstmals lässt sich ein Hue-Outdoor-Lightstrip auf die benötigte Länge kürzen. Die Schnittstelle wird anschließend mit einem separat erhältlichen Versiegelungsset wieder abgedichtet, sodass der Streifen seinen IP67-Schutz behält.

Philips Hue hat die genannten Produkte bislang nicht offiziell angekündigt. Die Vorstellung wird Anfang September erwartet, mehrere der geleakten Unterlagen nennen den 3. September als Verkaufs- beziehungsweise Präsentationstermin. Spätestens dann dürften auch die endgültigen Preise feststehen.