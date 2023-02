Mac mini 2023 unterstützt maximal drei externe Bildschirme

Beim Thema externer Bildschirm am Mac wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass Apple es auch mit der neuesten Version von macOS Ventura nicht für nötig gehalten hat, den Fehler mit der teils falsch an die Apps übermittelten Bildschirmauflösung nach dem Ruhezustand der Rechner zu korrigieren.

Alternativ dazu kann man die genannten Anschlüsse auch nutzen, um zwei Bildschirme gleichzeitig mit dem Mac mini zu verbinden. Das Modell mit dem gewöhnlichen M2-Prozessor unterstützt hier dann bei ausschließlicher Verbindung über Thunderbolt maximal 6K und 5K in Kombination. Wird einer der beiden Bildschirme über HDMI verbunden, so ist dessen Auflösung auf 4K begrenzt. Auch hier beträgt die maximale Bildwiederholrate durch die Bank 60 Hz.

Alternativ zu einem einzelnen Bildschirm mit maximal 6K Auflösung über Thunderbolt lässt sich am Mac mini mit M2-Chip auch ein über HDMI angeschlossener 4K-Bildschirm betreiben. In beiden Fällen liegt die maximale Bildwiederholrate bei 60 Hz.

