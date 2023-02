Apple will Entwickler beim App-Vertrieb unterstützen

Die Teilnahme an Apples Online-Seminaren für Entwickler ist kostenlos, setzt allerdings eine Registrierung für das „Apple Developer Program“ voraus. Zudem sind die einzelnen Veranstaltungen zum Teil ziemlich gefragt und dementsprechend schnell ausgebucht. Die Anmeldung ist jeweils direkt auf der jeweiligen Detailseite zur Veranstaltung möglich – achtet dabei auch auf die Tatsache, dass die Seminare wegen der Zeitverschiebung in der Regel jeweils am frühen Abend stattfinden.

Die einzelnen Sessions sind allerdings nicht in deutscher Sprache verfügbar. Neben Englisch bietet Apple Japanisch, Koreanisch, Chinesisch und Portugiesisch sowie Spanisch als Auswahloptionen an. Konkret lassen sich im Rahmen der neuen Reihe die folgenden Online-Seminare buchen:

