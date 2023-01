8K-Bildschirme mit 60 Hz an den neuen Macs verwenden

Die in der vergangenen Woche neu von Apple vorgestellten Mac-Modelle sind zum Teil in der Lage, das Videosignal über HDMI mit 8K und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz an mit dieser Auflösung kompatible Bildschirme auszugeben. Damit verbunden hat Apple ein neues Hilfe-Dokument mit Hinweisen rund um diese Verwendungsart veröffentlicht.

Konkret geht es hier um den neuen Mac mini mit einem Apple-Prozessor vom Typ M2 Pro und um die neuen, mit den Prozessorvarianten M2 Pro und M2 Max ausgestatteten MacBook-Pro-Modelle. Die zu dem in diesen Geräten verbauten HDMI-Anschluss von Apple veröffentlichten Spezifikationen lassen darauf schließen, dass hier der HDMI-2.1-Standard verbaut wurde, auch wenn Apple selbst hier wie gewohnt auf die Angabe der HDMI-Versionsnummer verzichtet.

Korrekte Einstellungen und Kabel notwendig

Um den in der Leistungsbeschreibung der neuen Rechner genannten, vollen Funktionsumfang zu erhalten, muss man allerdings die in dem neu von Apple veröffentlichten Support-Dokument genannten Feinheiten beachten. Apple zufolge ist dabei nicht nur die Reihenfolge relevant, in der man den Anschluss und die zugehörigen Einstellungen vornimmt, sondern es wird auch darauf hingewiesen, dass man für den Anschluss des Bildschirms ein Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel benötigt, das für eine Bandbreite von bis zu 48 Gbit/s ausgelegt ist.

Die Apple-Anleitung ist noch nicht auf Deutsch verfügbar

Die Auflösung lässt sich bei angeschlossenem Monitor grundsätzlich über die Systemeinstellungen des Mac ändern. Bei manchen Bildschirmen kann es allerdings nötig sein, die Unterstützung von Funktionen wie 8K oder der variablen Bildwiederholfrequenz (VRR) vorab in den in die Geräte integrierten Einstellungsmenüs zu aktivieren.

Die passende Kabelempfehlung bietet Apple mit dem Belkin UltraHD HDMI-Kabel über den eigenen Onlineshop an. Das Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel ist dort mit zwei Metern Länge zum Preis von 39,95 Euro erhältlich.