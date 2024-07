Mac-Maus-Utility: LinearMouse mit neuen Funktionen

Die kostenlose Mac-Anwendung LinearMouse ist in Version 0.10 erschienen. Dies klingt erst mal nicht sonderlich eindrucksvoll, ist aber schon die 110. Aktualisierung des 2021 erschienenen Helfers und ein vergleichsweise umfangreiches Update.

Das Open-Source-Projekt bietet eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten für Mäuse und Trackpads unter macOS. Zu den wichtigsten Neuerungen der aktuellen Version gehören die Unterstützung von Pinch- und Zoom-Gesten sowie erweiterte Funktionen für Linkshänder.

Pinch- und Zoom-Gesten

So erlaubt LinearMouse nun die Nutzung von Pinch- und Zoom-Gesten über Scrollbewegungen. Anwender haben damit die Möglichkeit, den eigenen Bildschirm oder ausgesuchte Webseiten zu skalieren. In Vorschau kann so die Nutzung der Menüleisten-Symbole zum Vergrößern und Verkleinern entfallen, auch wenn kein Trackpad mit dem Mac verbunden ist.

Zudem bietet LinearMouse eine wichtige Verbesserung für Linkshänder: Die Möglichkeit, die primäre und sekundäre Maustaste zu vertauschen. Dies erleichtert die Bedienung von symmetrischen Mäusen für Linkshänder erheblich.

Display- und App-Konfigurationen

Zu den weiteren Ergänzungen der App zählt die Simulation von Doppelklicks durch eine einzelne Aktion sowie die Unterstützung zusätzlicher Konfigurationspfade. Zudem können Nutzer nun für jedes Display individuelle Mauseinstellungen vornehmen. Diese Funktion könnte besonders hilfreich für Nutzer sein, die mit mehreren Monitoren arbeiten und unterschiedliche Mauseinstellungen je nach Bildschirm benötigen.

Eine zusätzliche Neuerung ist die Möglichkeit, Applikationen manuell zu konfigurieren, um spezifische Mauseinstellungen für ausgesuchte Anwendungen zu hinterlegen.

LinearMouse besitzt eine deutsche Benutzeroberfläche und ist sowohl mit Intel-Macs kompatibel als auch mit modernen Macs, die von Apples Prozessoren angetrieben werden. Die Anwendung steht auf dieser Webseite zum Download bereit.