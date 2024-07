„About This Hack“ in Version 2.0: Gebündelte Mac-Systeminformationen

Die kostenfreie Mac-Anwendung „About This Hack“ ist im Laufe des Wochenendes in Version 2.0 erschienen – hier könnt ihr zugreifen. Solltet ihr „About This Hack“ noch nicht kennen, dann lasst euch kurz reinholen: Die Open-Source-Applikation bietet eine benutzerfreundliche Lösung zur Anzeige von Hardwareinformationen des eigenen Macs.

Die App orientiert sich dabei an Apples bekanntem Design der klassischen „Über diesen Mac“-Anzeige, die mehrere Jahre lang über das Apfelmenü aufgerufen werden konnte, unter macOS Sonoma aber nicht mehr zur Verfügung steht.

„About This Hack“ richtet sich sowohl an Mac-Nutzer als auch an Hackintosh-Fans und versorgt beide Anwendergruppen mit zentralen Systeminformationen, die schnell über die wichtigsten Eckdaten des eigenen Setups informieren.

Die Anwendung besteht dabei aus vier Bereichen:

Overview : Quasi eine Kopie der klassischen „Über diesen Mac“-Ansicht, die vor macOS Ventura verwendet wurde. Hier erhalten Nutzer sofortigen Zugriff auf wesentliche Systemdaten wie den eingesetzten Rechner-Typen, die Betriebssystemversion und Details zum verbauten Prozessor. Hackintosh-Nutzer sollen zudem die Version des verwendeten Clover- oder OpenCore-Bootloaders anzeigen können. Wer seinen Mauszeiger länger über einzelne Einträge schweben lässt, erhält zusätzliche Informationen in gesonderten Pop-Up-Fenstern.

: Quasi eine Kopie der klassischen „Über diesen Mac“-Ansicht, die vor macOS Ventura verwendet wurde. Hier erhalten Nutzer sofortigen Zugriff auf wesentliche Systemdaten wie den eingesetzten Rechner-Typen, die Betriebssystemversion und Details zum verbauten Prozessor. Hackintosh-Nutzer sollen zudem die Version des verwendeten Clover- oder OpenCore-Bootloaders anzeigen können. Wer seinen Mauszeiger länger über einzelne Einträge schweben lässt, erhält zusätzliche Informationen in gesonderten Pop-Up-Fenstern. Displays : Hier ermöglicht die App die Visualisierung von bis zu drei verbundenen Displays inklusive deren Auflösungen.

: Hier ermöglicht die App die Visualisierung von bis zu drei verbundenen Displays inklusive deren Auflösungen. Storage : Der Speicher-Bereich zeigt Kenndaten zum Startlaufwerk. Wie heißt der Datenträger, wie viel Speicherplatz ist noch verfügbar, um welche Art Laufwerk handelt es sich.

: Der Speicher-Bereich zeigt Kenndaten zum Startlaufwerk. Wie heißt der Datenträger, wie viel Speicherplatz ist noch verfügbar, um welche Art Laufwerk handelt es sich. Support: Hält eine Liste von Support-Ressourcen für Mac- und Hackintosh-Nutzer vor.

Nach der Installation der App muss der Erststart von „About This Hack“ per Rechtsklick erfolgen. Die gänzlich kostenfreie Anwendung lässt sich ab macOS 10.12 Sierra einsetzen.