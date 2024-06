Apple-Notebooks mit Abstand die beliebtesten Mac-Modelle

Knapp 5.000 Leser haben sich an unserer Mac-Umfrage beteiligt und die Auswertung hält ein paar Überraschungen parat. Bevor ihr weiterlest, könnt ihr ja noch kurz einen Zettel zur Hand nehmen und euch die Antworten auf folgende Fragen überlegen:

Wie viel Prozent der Nutzer-Macs laufen noch auf Intel?

Wie groß ist der Anteil von Mac Studio und Mac Pro?

Lieber 13“ oder 15“ MacBook Air?

Welchen Mac hast du?

Die Antworten liefern wir hier in der gleichen Reihenfolge, wie wir gefragt haben. Zunächst hat uns die Verteilung auf die einzelnen Modelle interessiert, und wir sind ja davon ausgegangen, dass die Mehrheit bei den Notebooks liegt. Aber mit knapp drei Vierteln aller Nutzer liegt dieser Vorsprung dann doch deutlicher als gedacht. Der Anteil der teuren Desktop-Macs von Apple ist dagegen verschwindend klein, nur 3 Prozent der Antwortenden haben einen Mac Studio und gerade mal 0,6 Prozent besitzen einen Mac Pro.

Wie alt ist der Rechner?

Bei der zweiten Frage ging es um das Alter der Rechner. Hier zeigt sich, dass man einen Mac keinesfalls nach ein oder zwei Jahren zum alten Eisen legt. Gut ein Viertel der Antwortenden arbeitet mit Rechnern, die bereits fünf Jahre oder älter sind.

Welcher Prozessor arbeitet darin?

An den vorigen Punkt knüpft dann auch die Frage nach dem verbauten Prozessor an. In rund einem Drittel der Macs ist hier noch ein Intel-Chip im Einsatz.

Planst du eine Neuanschaffung?

Die Frage nach anstehenden Neuanschaffungen bestätigt zudem, dass man seinen Mac länger als eine Windows-Maschine verwendet. Mehr als 80 Prozent aller Antwortenden planen weder in diesem noch im nächsten Jahr, einen neuen Mac zu kaufen.

13 Zoll oder 15 Zoll?

Bei unserer letzten Frage ging es um die Bildschirmgröße. Das inzwischen auch als 15-Zoll-Ausführung erhältliche MacBook Air musste hier stellvertretend herhalten und uns hat nicht nur überrascht, dass die beiden aktuell erhältlichen Varianten nahezu gleichauf sind, sondern auch, dass gerade mal fünf Prozent aller Teilnehmer gerne etwas Kleineres in den Händen hätten. Die Zeiten der MacBooks mit 11 Zoll oder 12 Zoll Bildschirmgröße scheinen definitiv vorbei.