Mac-Malware SysJoker auch für M1-Prozessoren optimiert

Wenngleich bereits in freier Wildbahn gesichtet, scheint SysJoker bislang zumindest auf Mac-Systemen kaum Verbreitung zu finden. Wer dennoch auf Nummer Sicher gehen will, kann seinen Rechner mit dem kostenlos von Patrick Wardle angebotenen Mac-Tool KnockKnock einem Schnelltest unterziehen. KnockKnock eignet sich generell als einfaches und zuverlässiges Mittel zur Malware-Erkennung. Darüber hinaus bietet der Sicherheitsforscher und Entwickler noch eine Reihe weiterer Apps aus den Bereichen Sicherheit und Datenschutz für den Mac an.

