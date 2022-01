Orion Sentry: Menüleisten-Tool warnt bei MacBook-Diebstahl

Die Funktionsweise von Orion ist keinesfalls neu, doch haben sich jene Apps, die bislang mit vergleichbaren Leistungen geworben haben, soweit uns bekannt allesamt aus der aktiven Entwicklung verabschiedet. In der Tat handelt es sich hier auch eher um eine Nische, doch könnte die Funktionsweise in der Tat dafür sorgen, dass das Notebook auf dem Tisch bleibt, wenn man mal eben im Café oder dergleichen aufs Klo geht.

Insert

You are going to send email to