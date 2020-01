Mac-Kalender Fantastical vor dem nächsten großen Versionssprung

Es ist mittlerweile anderthalb Jahre her, seit wir das letzte große Update für den Mac-Kalender Fantastical gesehen haben. Doch die Entwickler haben sich währenddessen nicht auf die faule Haut gelegt, zumindest legt die Ankündigung einer umfassend überarbeiteten Version diese Vermutung nahe. Das Update soll in Kürze veröffentlicht werden.

Mit der neuen Version versprechen die Fantastical-Entwickler nicht nur eine oberflächliche Überarbeitung. Neben einer neuen Benutzeroberfläche soll die App dann mit angepasster Darstellung vollständig plattformübergreifend sein.

Fantastical wird allgemein als Kalender-App bezeichnet, integriert allerdings seit jeher auch eine Aufgabenverwaltung und damit verbunden die Anbindung an Apples „Erinnerungen“. Die Entwicklung der neuen Funktion kümmert sich verstärkt auch um diesen Bereich. Zudem kündigen die Entwickler umfassende Verbesserungen für die Planung von gemeinsamen Terminen an, dazu zählt der Beschreibung zufolge auch die Koordination von freien Termin-Slots in den Kalendern der einzelnen Teilnehmer.

Vorerst bleibt noch abzuwarten, wie die Neuerungen im Detail aussehen. Besonders spannend in diesem Zusammenhang dürfte dann auch das künftige Preismodell sein. Ein Update in diesem Umfang wird kaum kostenlos erhältlich sein und es würde nicht überraschend, wenn die Entwickler damit verbunden dann teils oder vollständig auch auf ein Abo setzen würden.